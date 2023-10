Si deve riconoscere al team di sviluppatori di Google il merito di essersi messo duramente al lavoro per migliorare Wear OS e rendere la piattaforma sempre più accattivante.

Così come avviene per gli smartphone, anche per gli smartwatch il successo di un sistema operativo è strettamente legato alla quantità e alla qualità di applicazioni su cui gli utenti possono fare affidamento e da questo specifico punto di vista Wear OS si è arricchito di recente di due nuove importanti app come AllTrails e MyFitnessPal.

Su Wear OS arrivano AllTrails e MyFitnessPal

Iniziando da AllTrails, si tratta di un’app che mette a disposizione degli utenti recensioni dettagliate e ispirazioni da parte di una community di escursionisti per chi corre, va in bicicletta o ama passeggiare all’aria aperta.

E, trattandosi di un’app per smartwatch, la versione Wear OS di AllTrails consente di avere le informazioni direttamente al proprio polso, il tutto con la possibilità di coordinare con lo smartphone ciò che deve essere visualizzato sull’orologio.

I membri del servizio AllTrails+ potranno contare su alcune funzionalità aggiuntive, come usare l’app Wear OS offline (scegliendo tra le le mappe scaricate).

L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Passando a MyFitnessPal, si tratta di un’applicazione che consente agli utenti di seguire i progressi relativi ai loro obiettivi nutrizionali, di fitness, di peso e di idratazione, monitorando completamente l’alimentazione e la salute.

Gli utenti potranno pertanto visualizzare le informazioni desiderate direttamente sullo smartwatch e interagire con l’applicazione, inserendo i dati aggiornati (come, ad esempio, quelli relativi ai pasti), senza la necessità di usare lo smartphone.

Ecco qualche screenshot:

L’app Wear OS per MyFitnessPal include anche tre tile (Calorie, Nutrienti e Nutrizione) che offrono un rapido accesso ad alcune delle funzioni più utilizzate e varie complicazioni che è possibile aggiungere alle watch faces.

L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Watch 2 è ufficiale