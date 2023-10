Nella giornata di ieri il colosso di Mountain View ha ufficialmente presentato al mondo gli ultimi smartphone provenienti dalle fucine dell’azienda, oltre a Pixel 8 e Pixel 8 Pro però, la società ha anche presentato il nuovo smartwatch Google Pixel Watch 2 che, per la gioia di molti, sarà disponibile anche nel Bel Paese. Ma le buone notizie non finiscono qui, Pixel Watch 2 sarà infatti da subito equipaggiato con l’ultima versione del sistema operativo Wear OS 4, che introduce diverse funzionalità e miglioramenti per migliorare l’esperienza utente; inoltre Big G ha finalmente rilasciato l’app Gmail per Wear OS.

Ecco le principali novità sotto il cofano di Wear OS 4

Wear OS 4 è l’ultima incarnazione del sistema operativo sviluppato da Google e dedicato agli smartwatch, fa il suo debutto con il nuovissimo Pixel Watch 2 ma con il passare del tempo verrà reso disponibile anche per molti altri smartwatch mossi da Wear OS. Diamo insieme uno sguardo alle principali novità introdotte dall’ultima versione del SO, sia lato utenti che sviluppatori.

Watch Face Format

Partiamo subito con qualcosa che è stato sviluppato in collaborazione con Samsung, le due società hanno infatti unito le forze in più di un’occasione e quest’ultima ha dato vita a Watch Face Format: si tratta di un formato XML dichiarativo che consente di progettare l’aspetto e il comportamento dei quadranti, la creazione di un quadrante utilizzando questo formato non richiede l’implementazione di un codice eseguibile che non sarà di conseguenza incorporato nell’APK della watch face.

Non è dunque più necessario per gli sviluppatori (o per gli utenti che ne hanno le capacità) preoccuparsi dell’ottimizzazione del codice o delle prestazioni della batteria, dato che Wear OS 4 si occupa della logica necessaria per eseguire il rendering del quadrante che utilizza il nuovo formato.

Backup sul cloud e ripristino semplificati

Alcuni dispositivi, come Pixel Watch 2 e Pixel Watch, permettono agli utenti di trasferire i dati da un orologio Wear OS a un altro utilizzando un processo di backup e ripristino sul cloud, la nuova versione del SO consente agli utenti di decidere quali dati delle varie applicazioni sono per loro importanti, così da poter eseguire il backup e successivo ripristino solo di quelli.

Wear OS 4 permette altresì agli utenti di associare il loro smartwatch ad un nuovo smartphone senza la necessità di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica sull’orologio, ma semplicemente portando a termine la configurazione grazie ad un processo guidato.

Wear OS 4 introduce miglioramenti per i Tile

L’ultima versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch introduce alcune migliorie per i riquadri delle app, grazie alla versione 1.2 della libreria Jetpack Tiles viene introdotto il supporto per le associazioni e le animazioni dei dati della piattaforma, così da fornire esperienze migliori agli utenti (nell’immagine qui sotto potete vedere un esempio di riquadro animato a sinistra e riquadro che utilizza l’associazione dati a destra).

Infine Google, con l’intento di supportare gli sviluppatori impegnati nello sviluppo di applicazioni per smartwatch e per far si che questi software siano compatibili con Wear OS 4, ha rilasciato le immagini di sistema aggiornate per gli emulatori di Wear OS , disponibili a partire da Android Studio Hedgehog.

L’app di Gmail arriva finalmente su Wear OS

Contestualmente alla presentazione di Pixel Watch 2 e Wear OS 4, Google ha finalmente rilasciato l’app di Gmail per il sistema operativo in questione: si tratta di qualcosa che gli utenti aspettavano da tempo, visto che finora non era disponibile una soluzione che permettesse di accedere a Gmail al di fuori delle notifiche. La nuova applicazione di Gmail è già disponibile sul Google Play Store ed è compatibile con tutti gli smartwatch equipaggiati con Wear OS 3 e Wear OS 4.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, la nuova app di Gmail per Wear OS permette di visualizzare la casella di posta di ogni nostro account, di aprire email complete e scorrere il testo per intero e vanta anche una sorta di riepilogo che mostra le nuove email (non mostra tutte le tue email non lette). Se dunque siete possessori di uno smartwatch equipaggiato con Wear OS 3, non vi resta che provvedere all’installazione della nuova app Gmail.

