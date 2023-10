Pochi giorni fa Google ha rilasciato Android 14, la nuova major release del sistema operativo mobile più diffuso al mondo. L’aggiornamento porta con sé numerose novità interessanti (di cui trovate una panoramica nell’articolo riportato qui sopra), tuttavia come spesso accade con i major update del robottino verde, il rilascio non è privo di problemi.

Android Auto è diventato (quasi) inutilizzabile dopo l’aggiornamento ad Android 14

Molti utenti che hanno installato Android 14 sul proprio smartphone stanno lamentando malfunzionamenti più o meno gravi con Android Auto, la piattaforma sviluppata da Google per portare le funzionalità dello smartphone in auto in maniera integrata. I problemi segnalati sono diversi e sembrano colpire trasversalmente le varie app supportate da Android Auto.

Uno dei problemi più diffusi è un evidente lag che rende l’interfaccia molto meno reattiva; in alcuni casi ci vogliono diversi secondi prima che Android Auto risponda ai tocchi degli utenti, il che rende inevitabilmente molto scomodo l’utilizzo della piattaforma, specie durante la guida. Alcuni utenti segnalano che, dopo l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google, interagire con Waze per segnalare un autovelox o un ingorgo è diventato piuttosto complicato, talvolta addirittura frustrante.

Anche la navigazione GPS risulta compromessa in molti casi. Applicazioni come Google Maps e Waze faticano a seguire gli spostamenti dell’utente sulla mappa, fornendo addirittura anche indicazioni errate; problemi anche per quanto riguarda i player musicali: la riproduzione audio da app come Spotify e YouTube Music è afflitta da interruzioni, crash improvvisi e scarsa qualità.

Persino i comandi vocali e le indicazioni vocali di navigazione smettono di funzionare correttamente, interrompendosi a metà. Insomma, possiamo affermare in tutta tranquillità che, stando a quanto emerso in questi giorni, l’esperienza complessiva offerta da Android Auto ha subito un significativo downgrade dopo l’aggiornamento ad Android 14.

La colpa dei bug sembra essere proprio di Android 14

Il problema sembra essere legato proprio alla nuova versione del sistema operativo, visto che gli utenti colpiti non lamentavano questi malfunzionamenti prima dell’update. I problemi segnalati sono trasversali alle varie app di Android Auto e non limitati ad un’applicazione specifica.

Al momento Android 14 è disponibile solo per un numero limitato di dispositivi (in versione stabile solo per alcuni Pixel compatibili, mentre in beta per alcuni smartphone di Samsung e altri marchi), quindi il problema potrebbe diffondersi ulteriormente nelle prossime settimane con il rilascio dell’aggiornamento per altri modelli.

Nel momento in cui scriviamo, Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente queste criticità né fornito indicazioni su eventuali fix in arrivo. Tuttavia, basandosi sulle precedenti release di Android, è probabile che gli ingegneri di Mountain View siano già al lavoro per correre ai ripari nel minor tempo possibile. Di solito ci vogliono alcuni mesi prima che vengano rilasciate patch correttive per problemi di questo tipo e portata.

Gli utenti possono solo armarsi di pazienza e, nel frattempo, evitare di installare Android 14 se utilizzano regolarmente Android Auto. In linea generale, come sempre quando si tratta di major update è consigliabile attendere che vengano risolti i problemi più gravi prima di effettuare l’aggiornamento, per non compromettere l’esperienza d’uso quotidiana. Non ci resta che attendere notizie da parte di Google, nella speranza che tutto si risolva nel più breve tempo possibile.

