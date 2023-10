Google ha recentemente rilasciato alcune novità per Android Auto, la popolare piattaforma per l’infotainment delle automobili. Si tratta di un aggiornamento dell’applicazione che introduce di una nuova interessante funzionalità, molto comoda per chi è solito condividere la propria auto con altre persone.

Su Android Auto arriva un nuovo pulsante che permette la disconnessione rapida

L’aggiornamento in questione porta la versione di Android Auto alla 10.6. L’update è arrivato in modo inaspettato, senza passare attraverso la classica fase di beta testing a cui Google ci ha abituati. Ad una prima occhiata, non sembrano esserci grosse differenze rispetto alla precedente release, tuttavia gli utenti più attenti hanno notato l’aggiunta di un piccolo ma utile pulsante.

Questo tasto, inserito nella notifica che compare nella tendina quando Android Auto è attivo, permette di disconnettersi rapidamente dal sistema di infotainment dell’auto. Si tratta di una comoda scorciatoia che permette di interrompere velocemente la connessione in modo semplice e immediato, una funzionalità apprezzata soprattutto da chi condivide la vettura e l’utilizzo di Android Auto con altri passeggeri (oppure è solito passare da Android Auto ad Apple CarPlay diverse volte al giorno).

Il rollout di questa nuova funzionalità è appena iniziato e verrà esteso a più utenti nelle prossime settimane. Perciò, se non visualizzate ancora la novità sul vostro dispositivo, abbiate pazienza: il pulsante arriverà a breve anche sul vostro smartphone.

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

Come anticipato precedentemente, l’aggiornamento alla versione 10.6 di Android Auto è in fase di rilascio sul Google Play Store; per aggiornare l’app, o per scaricarla per la prima volta sul vostro dispositivo, non dovete fare altro che cliccare sul badge sottostante.

Qualora l’ultima versione non fosse ancora disponibile sul vostro smartphone e voleste provare la nuova versione in anteprima, potete scaricare e installare manualmente l’APK attraverso questo link di APK Mirror.

