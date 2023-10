Negli ultimi giorni alcuni utenti di Android Auto hanno riscontrato un fastidioso problema che provoca la sparizione della barra di navigazione, elemento fondamentale per muoversi all’interno dell’interfaccia del sistema di infotainment di Google.

Sembra che il bug si verifichi in maniera casuale e non sia legato a un aggiornamento software specifico. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa possono fare gli utenti colpiti per risolvere temporaneamente il problema.

Problemi di visualizzazione per Android Auto: la barra di navigazione scompare misteriosamente

Android Auto, lo ricordiamo, è la piattaforma sviluppata da Google per portare in maniera facile e intuitiva le principali funzionalità dello smartphone Android all’interno dell’abitacolo della propria auto. Tramite Android Auto è possibile utilizzare senza distrazioni mappe, musica e messaggistica direttamente dal display del sistema di infotainment compatibile.

E proprio il display dell’auto è l’elemento centrale di questo fastidioso bug segnalato nelle ultime ore. Come testimoniano diversi utenti sul forum ufficiale di supporto e su Reddit, la barra di navigazione di Android Auto – che solitamente si trova nella parte inferiore del display – sparisce improvvisamente durante l’utilizzo, lasciando vuota la parte bassa dello schermo.

La barra di navigazione è un elemento essenziale dell’interfaccia di Android Auto, poiché consente di passare da un’app all’altra, richiamare Google Assistant, accedere alla schermata home o al drawer delle app. Senza di essa, l’esperienza utente viene fortemente compromessa.

Il problema sembra verificarsi in maniera intermittente e casuale, senza una causa scatenante precisa. Alcuni utenti hanno provato a reinstallare l’app Android Auto o cancellarne la cache, ma senza risolvere definitivamente il bug. L’ultimo aggiornamento (arrivato alla versione 10.5) non risolve il problema, che pare essere legato a un bug del codice sottostante.

Fortunatamente anche senza barra di navigazione le funzionalità basilari di Android Auto rimangono utilizzabili: ad esempio, è possibile continuare a usare mappe e musica, sebbene con alcune limitazioni. La vera criticità nasce nel momento in cui si vorrebbe cambiare app: senza barra di navigazione questo diventa impossibile e si rimane bloccati nell’app corrente per tutta la durata della guida.

Insomma, un bug piuttosto fastidioso che colpisce una funzione chiave di Android Auto. Ci auguriamo che Google rilasci al più presto una patch correttiva, considerata l’importanza della barra di navigazione durante l’utilizzo del sistema di infotainment. Nel frattempo, agli utenti colpiti dal problema non resta che armarsi di pazienza e, se proprio indispensabile, provare a reinstallare l’app sperando che il bug non si ripresenti.

