Il 2023 sembra delinearsi come un nuovo anno critico per il settore degli smartphone. Secondo un rapporto di Counterpoint Research, le spedizioni globali di dispositivi mobili potrebbero affrontare una drastica riduzione.

Ciononostante i dispositivi di fascia alta sembrano essere immuni a questa tendenza di mercato, soprattutto quelli di Samsung e gli iPhone di Apple, ma anche gli smartphone di Google.

Le vendite di Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 crescono a doppia cifra

Secondo un rapporto di Hana Financial Investment, Samsung Galaxy S23 ha venduto 20,81 milioni di unità nei primi 7 mesi di quest’anno e precisamente 9,83 milioni di modelli Ultra, 3,72 milioni di modelli Plus e 7,26 milioni di modelli standard, superando del 22% le vendite della gamma Samsung Galaxy S22 nello stesso periodo.

Secondo quanto riferito la più recente serie di smartphone pieghevoli Samsung totalizzato vendite per 1,79 milioni di unità nel primo mese, con 1,15 milioni di unità Samsung Galaxy Z Flip5 e 0,64 milioni di unità Samsung Galaxy Z Fold5, superando la serie precedente che ha venduto in totale 1,45 milioni di unità, con 0,93 milioni di unità Galaxy Z Flip4 e 0,52 milioni di unità Galaxy Z Fold4.

Con questi numeri il colosso sudcoreano può ben sperare nella futura serie Samsung Galaxy S24 e nei pieghevoli di prossima generazione, ma nel frattempo anche Samsung Galaxy S23 FE ufficializzato ieri ha le carte in regola per diventare un best seller.

