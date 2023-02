Alphabet ha pubblicato nelle scorse ore i risultati fiscali del quarto trimestre del 2022, periodo che include sia il lancio della nuova generazione di smartphone Google Pixel che le festività natalizie e, a quanto pare, i telefoni hanno fatto registrare un “grande slancio”.

A dire di Sundar Pichai, CEO di Alphabet, anche i servizi Cloud e YouTube negli ultimi tre mesi dello scorso anno sono stati capaci di fare registrare risultati degni di nota.

I nuovi Google Pixel vendono bene

Ricordiamo che il colosso statunitense non suddivide le vendite di hardware ma le include come parte di “altre” entrate insieme a quelle generate dal Google Play Store e alle entrate non pubblicitarie di YouTube (gli abbonamenti).

Ebbene, Google ha registrato ricavi per 8,79 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2022 rispetto agli 8,16 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente.

Sundar Pichai ha affermato che i Google Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono “la generazione di telefoni più venduta che abbiamo mai lanciato”, aggiungendo che il colosso statunitense ha guadagnato quote in tutti i mercati in cui opera quest’anno.

Ed ancora, il CEO di Alphabet ha voluto mettere in risalto alcune funzionalità, come ad esempio Magic Eraser e Photo Unblur, grazie alle quali il colosso statunitense è in grado di differenziare i propri smartphone da quelli degli altri produttori e offrire agli utenti un plus.

Anche Google Pixel Watch è stato menzionato da Pichai, il quale ci ha tenuto a ribadire che il colosso di Mountain View è costantemente impegnato nella creazione di un ecosistema che sia in grado di offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e completa.

Infine, sempre a dire di Pichai, per Alphabet pure il settore dei computer è molto importante e per tale motivo l’azienda continuerà a investire anche in esso e a proseguire con le innovazioni, oltre in quello smartphone con i Pixel.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese