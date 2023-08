Il 2023 sembra delinearsi come un nuovo anno critico per il settore degli smartphone. Secondo il più recente report di Counterpoint Research, le spedizioni globali di dispositivi mobile potrebbero affrontare una drastica riduzione. In mezzo a questa tempesta solo un’azienda sembra far fronte all’ondata e avanzare, e non utilizza Android sui suoi smartphone: Apple. Ma procediamo con ordine.

Crollo delle vendite di smartphone: il peso di Asia e Nord America

Il mercato asiatico, insieme al Nord America, giocano un ruolo chiave in questa tendenza al ribasso. Nonostante le aspettative di un ritorno alla crescita sostenuta, l’Asia e la Cina in particolare, stanno facendo i conti con un rallentamento significativo del mercato. Allo stesso tempo, le vendite in calo negli USA contribuiscono a questo scenario poco felice. I consumatori infatti sembrano sempre più restii a sostituire i propri vecchi modelli con quelli più recenti, un fenomeno che agisce sia a livello locale che globale.

Di fatto le spedizioni di nuovi smartphone potrebbero segnare una riduzione del 6% con un totale, in numero assoluto, di 1,5 miliardi di dispositivi.

Possiamo ipotizzare che un ruolo importante la sta giocando l’inflazione ma anche i prodotti stessi sono realizzati per durare di più, non solo tecnicamente ma anche considerando il software dove sempre più brand tendono a rilasciare gli aggiornamenti non più solo per 2-3 anni bensì per 4-5 anni, facendo calare il tasso di sostituzione annuo. A confermare questa teoria anche la tendenza dei consumatori ad acquistare sempre di più smartphone di valore più elevato, in genere più resilienti, robusti e pronti per le (poche) novità future.

Apple in salita malgrado il declino generale

Nonostante la crisi, una compagnia riesce a rovesciare la tendenza: Apple. Considerando il prossimo lancio dell’iPhone 15 o per il segmento premium che continua a guadagnare quote, la casa di Cupertino potrebbe restare forte, specie in Cina. Proprio grazie a questa situazione favorevole, il 2023 potrebbe segnare un’era nuova per Apple, diventando il brand numero uno a livello globale per quanto riguarda le spedizioni in un anno.

In conclusione, nonostante la prevista stagnazione del mercato degli smartphone, pare che il futuro di Apple sia ancora all’insegna dell’ottimismo a discapito degli altri produttori.