Il 4 ottobre è sempre più vicino e, di conseguenza, i rumor sui prossimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro impazzano più che mai: le ultime, freschissime di giornata, sembrano provenire direttamente da Google.

È infatti trapelata in rete una infografica comparativa tra i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro del 2022 e gli attesi flagship 2023 del colosso di Mountain View, con tanto di prezzi dedicati al mercato statunitense che stonano se confrontati con quelli previsti per il mercato europeo, trapelati appena qualche settimana fa.

Arrivano nuove conferme sulle specifiche chiave dei Google Pixel 8

Nelle ultime ore la nota leaker Kamila Wojciechowska (@Za_Rackze) ha condiviso su X un post contenente un’infografica che pare realizzata ad hoc da Google per mettere in mostra le differenze tra Google Pixel 7 e Google Pixel 8 e tra Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 8 Pro.

L’infografica si concentra su alcuni aspetti chiave, come processore e memoria (si passa dal Tensor G2 al Tensor G3 ma resta invariato il quantitativo di RAM, 8 GB per il piccolino e 12 GB per il Pro), display (viene evidenziato il passo in avanti in termini di refresh rate, con Pixel 8 che guadagna finalmente i 120 Hz e Pixel 8 Pro che guadagna un display LTPO da 1 Hz a 120 Hz), fotocamere (di cui abbiamo abbondantemente parlato ieri) e sicurezza.

La cosa più interessante, però, è quella che ritroviamo nella prime due righe di questa infografica e riguarda le colorazioni ma, soprattutto, i prezzi dedicati al mercato statunitense dei prossimi flagship Made by Google.

Galeotta fu l’infografica: i Google Pixel 8 costeranno meno del previsto?

Stando a quanto riportato in questa infografica, Google Pixel 8 arriverà in tre colorazioni (nero, rosa e grigio) e avrà un prezzo di lancio pari a 699 dollari, facendo segnare un aumento di 100 dollari rispetto al predecessore, che da noi è stato a sua volta lanciato a 649 euro: di conseguenza, sarebbe legittimo assistere a un aumento di 100 euro anche dalle nostre parti, con il “base” della gamma Pixel 2023 posizionato a partire da 749 euro.

Google Pixel 8 Pro, che proporrà comunque tre colorazioni (azzurro cielo, grigio, nero), dovrebbe mantenere invece il prezzo di lancio del predecessore, ovvero 899 dollari: lo scorso anno, Pixel 7 Pro è arrivato qua a 899 euro, tradotto alla lettera; la speranza è che Google possa fare la stessa cosa o, al massimo, introdurre lo “scarto di conversione” presente sul modello base (e quindi spingersi fino a 949 euro).

In ogni caso, vanno tenuti presente molti fattori: in primo luogo, stiamo parlando di prezzi legati al mercato statunitense; in secondo luogo, non si tratta di dati ufficiali, seppur rubati alla stessa Google; in terzo luogo, per entrambi gli smartphone il taglio base dovrebbe rimanere quello da 128 GB.

Un bel rumor recap sui prossimi flagship Made by Google

Come dicevamo in apertura, dei prossimi Google Pixel 8 (qua la presunta scheda tecnica) e Pixel 8 Pro (qua la presunta scheda tecnica) sappiamo quasi tutto grazie agli innumerevoli rumor che ci hanno permesso di conoscere quasi tutti i segreti dei due smartphone che debutteranno con a bordo Android 14.

Non cambia il design, ennesima ottimizzazione di quello introdotto nel 2021 con i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, già ottimizzato con i Pixel 7 e Pixel 7 Pro, caratterizzato dalla presenza dell’iconica Camera Bar che attraversa in orizzontale la scocca posteriore; i due dispositivi manterranno la certificazione IP68 ma risulteranno meno squadrati; inoltre, il modello “base” sarà leggermente più compatto del predecessore mentre il modello Pro dovrebbe abbandonare il display curvo per sposare un display “piatto”.

Sul fronte delle specifiche abbiamo anticipato un po’ tutto prima: c’è molta speranza sul SoC Tensor G3, realizzato con processo produttivo a 4 nm, che dovrebbe costituire un netto passo in avanti rispetto al predecessore, soprattutto sul fronte della gestione delle temperature. Per il resto, rimarranno entrambi completissimi dal punto di vista della connettività.

L’appuntamento è per il 4 ottobre 2023

L’evento di lancio con cui Google svelerà ufficialmente al mondo i nuovi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 si svolgerà a New York mercoledì 4 ottobre 2023 e avrà inizio quando qua in Italia scoccheranno le ore 16:00 (ne La Grande Mela sarannno le 10:00 del mattino).

Seguiremo con grande interesse l’evento perché, dopo le mosse di Apple che ha reso più popolari i prezzi coi nuovi iPhone 15, è attesa la pronta risposta del colosso di Mountain View che cercherà sicuramente di caricarsi sulle spalle l’intero panorama Android.

Oltre ad assistere alla presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi Made by Google, il 4 ottobre dovremmo poi assistere (finalmente) al primo rilascio in forma stabile di Android 14 che, nel frattempo, è già entrato nella fase di sviluppo del primo aggiornamento trimestrale (potete trovare qua tutte le novità emerse).

