Una delle app che ha guadagnato un recente e profondo rinnovamento, anche se per il momento resta esclusiva dei Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold, gli ultimi due dispositivi Made by Google ad essere approdati sul mercato (se non in Italia), è Google Meteo che dovrebbe presto raggiungere anche gli smartphone canonici della gamma Pixel.

Nell’attesa che ciò avvenga (non vi sono tempistiche al riguardo), grazie ad alcuni leaker e insider scopriamo che Google ha implementato un’altra piccola novità grafica all’interno dell’app.

Una piccola novità grafica per Google Meteo

Con gli ultimi dispotivi Made by Google arrivati sul mercato, abbiamo potuto finalmente ammirare l’essenza di Android in salsa Pixel sui dispositivi dotati di grande schermo, con interfaccia e app ottimizzate per una migliore fruizione dei contenuti.

Questo percorso di rinnovamento ha giovato non solo a tablet Android e smartphone pieghevoli ma anche a tutti gli altri utenti del panorama Android: Google, infatti, ha aggiornato moltissime delle proprie app e, oltre al processo di adattamento, ha messo in atto un vero e proprio redesign.

Google Meteo, spesso criticata per essere obsoleta dal punto di vista grafico e funzionale, è una di quelle app totalmente rivista e abbiamo potuto ammirarla, dapprima dai numerosi leak e poi, una volta che Pixel Tablet e Pixel Fold sono giunti sul mercato, “dal vivo”.

Il noto insider Nail Sadykov ha condiviso un post su Twitter, rendendo noto che l’interfaccia utente di Google Meteo ha ora ricevuto un’ulteriore novità: la barra di navigazione del sistema risulterà completamente trasparente; prima era semi-trasparente e questo aspetto aveva deluso molti utenti della community.

Lo scorso mese l’app, che nonostante sia stata profondamente ridisegnata resta parte dell’app Google, ha ricevuto la funzione Nowcast che fornisce previsioni più precise per le prossime 12 ore. Non vediamo l’ora che la nuova UI possa arrivare anche sugli smartphone: visti i lavori in corso e i vari leak, non dovrebbe mancare molto (ma mai dire mai).

