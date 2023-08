Google sta rinnovando la sua app meteo per Android con il nuovo design che ad oggi è disponibile ufficialmente solo sui dispositivi Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold, tuttavia la nuova interfaccia può essere abilitata anche su altri dispositivi attraverso il modding.

L’esperto Mishaal Rahman è riuscito a replicare il nuovo design dell’app Meteo su vari dispositivi Android. Ecco come si presenta su smartphone, dispositivi pieghevoli e tablet.

La nuova interfaccia di Google Meteo arriverà su vari dispositivi Android

La nuova versione di Google Meteo non è ancora disponibile per smartphone e non è ancora chiaro quando l’azienda provvederà al rilascio, né se si tratterà di un’esclusiva degli smartphone Google Pixel, tuttavia è probabile che arriverà su tutti i dispositivi come parte dell’App Google a partire dagli ultimi dispositivi della famiglia Google Pixel.

Negli ultimi mesi Google Meteo ha ricevuto la barra di navigazione completamene trasparente e la nuova funzionalità Nowcast che offre previsioni più precise per le prossime 12 ore.

