Gli annunci pubblicitari su YouTube sono spesso invasivi e a volte interrompono i video in riproduzione, rovinando un po’ l’esperienza offerta dalla piattaforma di Google ed è anche per tale motivo che tanti utenti usano appositi strumenti come gli ad blocker.

Ebbene, pare che il team di YouTube abbia deciso di adottare una politica più aggressiva contro gli utenti che usano gli ad blocker, chiedendo loro di disattivare questo tipo di strumenti.

YouTube contro gli ad blocker

In primavera alcuni utenti con ad blocker attivi hanno iniziato a notare un test in virtù del quale l’app desktop richiedeva loro di disattivare lo strumento di blocco degli annunci, minacciando di interrompere la riproduzione del video se non lo avessero fatto.

In estate tali test sono proseguiti e YouTube ha confermato agli utenti che l’uso degli ad blocker viene considerato un comportamento in violazione dei termini di servizio della piattaforma.

E nelle ultime settimane il colosso di Mountain View pare che stia spingendo ancora di più gli utenti a consentire la visualizzazione degli annunci pubblicitari, obbligandoli a mettere da parte questi strumenti per il blocco dei video promozionali.

Su Reddit si sono fatte più insistenti le segnalazioni di utenti ai quali YouTube ha mostrato un avviso che li invita a non bloccare gli annunci pubblicitari tramite appositi strumenti, consigliando la sottoscrizione dell’abbonamento a YouTube Premium a chi desidera non vedere pubblicità:

Pare che vi sia una sorta di schema perché si attivi il sistema di “protezione” di YouTube: l’avviso in questione, infatti, viene mostrato dopo che un account ha visualizzato una certa quantità di video mentre viene rilevato un ad blocker.

Nel caso in cui si riproducano i video quando non si è loggati, invece, sembra che i contenuti continuino a essere riprodotti e gli ad blocker continuino a funzionare senza problemi.

Al momento questa politica sembra sia adottata soltanto su desktop e non sugli smartphone.