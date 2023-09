Google ha da poco annunciato la nuova app Fitbit semplificata e più facile da usare grazie alla nuova organizzazione in tre schede che mettono in primo piano le informazioni su salute e benessere che più interessano l’utente. Con l’occasione la società suggerisce cinque modi per ottenere il massimo dalla nuova app.

Tieni traccia della tua attività fisica, con o senza dispositivo

La nuova app Fitbit migliora la comunicazione con i sensori dello smartphone per fornire conteggi dei passi più accurati. Ora è possibile monitorare una camminata, una corsa o un’escursione utilizzando solo l’app Fitbit sul proprio smartphone, anche se non si indossa un dispositivo Fitbit o Google Pixel Watch.

Per iniziare basta collegare il proprio smartphone all’app Fitbit per monitorare automaticamente i passi oppure l’allenamento direttamente dalla schermata Oggi.

Personalizza le informazioni per concentrarti sui tuoi obiettivi

Per personalizzare le statistiche a vista basta toccate “modifica” nella parte superiore della scheda “Oggi”. Qui è possibile scegliere il proprio obiettivo in base agli obiettivi personali, come ad esempio incrementare l’attività fisica, migliorare il sonno, gestire lo stress, in modo da vedere le statistiche più importanti a colpo d’occhio.

Vai alla nuova scheda Coach per trovare l’allenamento adatto a te

La nuova app Fitbit permette di filtrare rapidamente le sessioni in base al tipo di allenamento, alla durata, all’attrezzatura richiesta, all’istruttore e altro, inoltre sono presenti nuovi contenuti per potenziare la propria routine e mantenere in forma sia la mente che il corpo. In più l’abbonamento Fitbit Premium sblocca ancora più contenuti come lezioni HIIT, lezioni di danza cardio e nuovi allenamenti.

Comprendere le informazioni sulla salute e sul benessere

I grafici ora includono informazioni di facile comprensione sulle metriche e sui modelli evidenziati, aiutando l’utente a dare un senso ai dati sulla salute e sul benessere.

Ad esempio ora è possibile visualizzare le tendenze dell’allenamento, i minuti in zona attiva o monitorare la qualità del sonno.

Prendi il controllo dei tuoi dati sanitari con controlli sulla privacy facili da usare

La nuova app Fitbit offre l’opportunità di controllare ciò che viene salvato e condiviso con semplicità grazie alle funzionalità di privacy e sicurezza di Google, con la garanzia che i propri dati su salute e benessere non verranno utilizzati per gli annunci Google. La società informa che la nuova app Fitbit inizia a essere lanciata oggi.

