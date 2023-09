YouTube rientra senza dubbio nella cerchia dei prodotti e dei servizi più popolari di Google e, nonostante il suo enorme successo, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare al suo miglioramento, apportando di tanto in tanto delle modifiche all’interfaccia o introducendo nuove funzionalità.

Nelle scorse settimane il team di YouTube ha annunciato l’introduzione nella versione desktop degli angoli arrotondati per i video e pare che la medesima modifica grafica sia in arrivo anche nell’applicazione per gli smartphone Android.

Una modifica grafica per YouTube su Android

Così come viene mostrato dai seguenti screenshot, a differenza dell’attuale interfaccia con i video che vanno da bordo a bordo della schermata, quella nuova presenta i quattro angoli arrotondati:

Dato che gli angoli arrotondati sulla versione Web di YouTube si applicano anche al lettore video e non solo alla miniatura nella schermata principale, è probabile che la stessa cosa avverrà anche per l’applicazione Android.

Questa riprogettazione non sembra essere ampiamente diffusa ma, così com’è avvenuto di recente per quella destinata alla versione desktop, anche nell’app Android gli angoli arrotondati dovrebbero iniziare ad apparire per una più ampia platea di utenti nel corso delle prossime settimane.

Resta da capire quale sarà l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare a questa modifica grafica introdotta dagli sviluppatori di YouTube, che potrebbe non risultare gradita a tutti.

Ricordiamo che in questi giorni YouTube ha fatto parlare molto di sé anche per la decisione di dichiarare guerra agli ad blocker, suggerendo agli utenti che desiderano un’esperienza senza annunci pubblicitari la sottoscrizione del servizio in abbonamento.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di YouTube per Android potete farlo da APK Mirror o dal Google Play Store.

