Manca poco al lancio di Google Pixel Watch 2, la seconda generazione dell’orologio intelligente di Big G. Come confermato dall’azienda tramite dei brevi video promozionali, l’atteso dispositivo farà il suo debutto il 4 ottobre, quando l’azienda presenterà anche la linea di smartphone Pixel 8. In questo articolo riassumiamo tutte le più recenti indiscrezioni emerse finora sul design, i colori e le possibili novità del nuovo smartwatch targato Google.

Le novità più interessanti di Pixel Watch 2 saranno sotto il cofano

Stando alle voci più recenti, Google Pixel Watch 2 manterrà le stesse tre colorazioni della cassa del primo modello: nero, argento e oro, e sarà disponibile sia in versione Bluetooth/Wi-Fi che LTE, proprio come il predecessore.

Le configurazioni predefinite dovrebbero rimanere pressoché identiche, con l’aggiunta però di una nuova tonalità chiamata “Bay” abbinata all’argento. Le combinazioni sarebbero quindi:

Argento / White

Argento / Bay

Oro / Hazel

Nero / Obsidan

Al momento non è del tutto chiaro quale possa essere la cosiddetta colorazione “Bay”, anche se qualcuno ipotizza possa trattarsi di una tinta verde o marrone.

Oltre al misterioso colore Bay, sembra che Google introdurrà anche nuovi cinturini sportivi con il lancio di Pixel Watch 2. Stando alle indiscrezioni, questi nuovi cinturini saranno disponibili nelle tonalità Hazel, Hazel, Obsidian e Porcelain, oltre alla nuova colorazione Coral che abbiamo già avuto modo di apprezzare qualche settimana fa con il primo modello di Pixel Watch.

Per quanto riguarda la ricarica, le voci indicano che Google starebbe lavorando ad un “cavo di ricarica rapida USB-C per Pixel Watch 2”. Va ricordato che il primo Pixel Watch supporta anch’esso la ricarica via USB-C, ma ad una potenza massima di 5W. L’aggiunta della dicitura “Ricarica rapida” lascia presagire che il Watch 2 potrebbe beneficiare di una velocità incrementata, anche se al momento non emergono dettagli specifici in merito.

Dal punto di vista tecnico, sappiamo già da un po’ che Pixel Watch 2 monterà il chip Snapdragon W5 di Qualcomm, con 2 GB di RAM a bordo, un’accoppiata che dovrebbe garantire un boost prestazionale rispetto al chip Exynos 9110 del primo modello nonché un’autonomia nettamente superiore. Non mancherà il nuovo Wear OS 4, che porterà ottimizzazioni e nuove funzionalità sul fronte software. Anche l’autonomia dovrebbe essere migliorata, grazie ad una batteria più capiente.

Google sembra puntare ad un notevole upgrade con la seconda generazione del suo smartwatch. Come abbiamo potuto apprezzare dai video diffusi direttamente dal colosso di Mountain View, il design non cambierà radicalmente, ma le novità più succose riguarderanno gli aspetti tecnici, dal processore al comparto ricarica. L’appuntamento per saperne di più è fissato per il 4 ottobre, quando Big G sarà pronta a svelare tutti i dettagli ufficiali di Pixel Watch 2.

