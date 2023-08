In attesa della presentazione di Google Pixel Watch 2, l’unico smartwatch del colosso di Mountain View è Google Pixel Watch ed è normale, pertanto, che il suo team continui a dedicargli attenzioni.

Ciò non si limita alla parte software (con aggiornamenti mensili, nuove watch face e funzionalità) ma comprende anche quella hardware, come ad esempio un nuovo cinturino.

Ecco il nuovo cinturino di Google Pixel Watch

Alcuni fortunati membri del TeamPixel stanno ricevendo in questi giorni un nuovo cinturino in silicone, chiamato Sport Band e caratterizzato dalla presenza di appositi fori che hanno il compito di fare passare meglio l’aria.

Ecco alcune foto condivise da Fred Wood su Twitter, grazie alle quali possiamo apprezzare il design del nuovo cinturino:

Questo nuovo cinturino dovrebbe essere stato realizzato per celebrare la Coppa del Mondo femminile ma secondo una clip promozionale non dovrebbe essere effettivamente disponibile fino all’autunno (potrebbe essere lanciato in occasione della presentazione di Google Pixel Watch 2).

Ecco altre foto che ci mostrano dal vivo il nuovo cinturino pensato da Google per il suo smartwatch:

In attesa di sapere quando sarà disponibile, ricordiamo le principali caratteristiche di Google Pixel Watch:

schermo AMOLED con luminosità fino a 1.000 nit

processore Exynos 9110

2 GB di RAM

32 GB di memoria di archiviazione (di tipo eMMC)

le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, 4G (solo sulla versione dedicata), GPS e NFC

monitoraggio dei passi, del sonno, della frequenza cardiaca (con ECG) e del livello di ossigeno nel sangue

scocca con resistenza all’acqua (fino a 5 ATM)

microfono e speaker

batteria da 294 mAh con ricarica magnetica

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google per scoprire quando il nuovo cinturino di Google Pixel Watch sarà effettivamente disponibile, se sarà limitato solo ad alcuni mercati e quanto costerà.

