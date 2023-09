Chi compra un dispositivo di Google spesso non lo fa solo per il suo design o la dotazione hardware ma anche (e soprattutto) per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e ciò non riguarda solo gli smartphone ma anche gli smartwatch, come Google Pixel Watch.

E così nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di settembre per il primo smartwatch dell’azienda, portando il suo software alla versione RWDC.230905.003.

Le novità dell’aggiornamento di settembre per Google Pixel Watch

Con questo update le patch di sicurezza vengono aggiornate al 5 settembre 2023 e dovrebbe essere questa la principale novità introdotta.

Non dovrebbe mancare, ad ogni modo, qualche piccola modifica che sia in grado di migliorare l’esperienza generale offerta dallo smartwatch. Purtroppo nel changelog pubblicato dal colosso di Mountain View sul sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link) non vengono riportate particolari novità, in quanto si parla solamente di “ultime patch di sicurezza per gli utenti di Pixel Watch“.

In sostanza, i possessori di Google Pixel Watch non possono attendersi una rivoluzione.

Come installare la nuova versione software

Il team di Google ha reso noto di avere già dato il via alle procedure di rilascio di questo nuovo update, precisando che “tutti i Google Pixel Watch supportati con Wear OS lo riceveranno a partire da oggi” e aggiungendo che l’implementazione continuerà durante la prossima settimana in fasi, a seconda dell’operatore e del dispositivo.

Ad ogni modo, non appena l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica.

Ricordiamo, infine, che lo scorso mese, forse a causa di un bug, Google Pixel Watch ha perso la complicazione di At a Glance. Magari con questo update ritornerà.

