Google si prepara a presentare la seconda generazione del suo smartwatch Pixel Watch. Come spesso accade con i prodotti dell’azienda di Mountain View, alcuni dettagli tecnici sono già stati svelati prima del lancio ufficiale, previsto per il prossimo 4 ottobre.

Il lancio ufficiale di Google Pixel Watch 2, insieme agli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e alle nuove colorazioni delle cuffie Pixel Buds Pro, è atteso per il 4 ottobre nel corso di un evento che si svolgerà a New York. La strategia dell’azienda statunitense sembra essere quella di suscitare interesse per i nuovi prodotti rilasciando piccoli teaser prima della presentazione vera e propria; un approccio insolito nel panorama tecnologico, dove di solito vige una maggiore segretezza fino al giorno dell’annuncio ufficiale.

Google Pixel Watch 2 avrà la certificazione IP68 e il monitoraggio dello stress

Analizzando un recente video teaser pubblicato da Google, che va ad aggiungersi agli altri pubblicati nella giornata di ieri, emerge una novità interessante relativa alla resistenza ad acqua e polvere e al monitoraggio dello stress del nuovo orologio intelligente di Big G.

Il video promozionale diffuso da Google su YouTube mostra chiaramente la dicitura “IP68” incisa sul retro della cassa del Pixel Watch 2. Si tratta di un netto passo in avanti rispetto al modello precedente, che non aveva alcuna certificazione ufficiale IP relativamente alla resistenza contro acqua polvere, sebbene fosse stato pubblicizzato come in grado di resistere alla pressione equivalente a 5 atmosfere.

La sigla IP68 indica che il nuovo smartwatch sarà certificato per resistere all’immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per almeno 30 minuti, rimanendo completamente protetto anche contro polvere e altre particelle solide. Un rating del genere consente di utilizzare il Pixel Watch 2 senza problemi anche durante nuoto e altre attività che hanno a che fare con l’acqua.

Osservando con attenzione il video, si nota inoltre la presenza di un sensore EDA (o cEDA), utilizzato da alcuni smartwatch Fitbit per monitorare i livelli di stress. Tale sensore effettua una misurazione dell’attività elettrodermica per cercare di discernere la risposta chimica del corpo allo stress. L’impiego di questa tecnologia, i cui fondamenti scientifici sono stati messi in discussione da alcuni, è già avvenuto in passato su dispositivi come il Fitbit Charge 5 e generalmente è stato accolto come utile dagli utenti finali.

Vale la pena ricordare che Fitbit è ora parte dell’universo Google, a seguito dell’acquisizione da parte di quest’ultima a gennaio 2021, che sin da subito lasciava pensare a una maggiore integrazione tra hardware e software dei dispositivi Fitbit e Google.

Questa collaborazione ha preso avvio in un primo momento solo lato software, con la sostituzione degli account Fitbit con quelli Google, e ora sembra estendersi anche a livello hardware, con l’inclusione del sensore EDA anche sugli smartwatch della serie Pixel. Si tratta, insomma, di una dimostrazione evidente dell’intenzione di sviluppare un ecosistema di dispositivi più coeso e sinergico tra i due brand, che fanno comunque parte della stessa famiglia.

You’re in for a good time. Meet #PixelWatch 2 at #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET. Sign up for updates and learn more at the Google Store: https://t.co/mzHCvGo1hA pic.twitter.com/MiDiRcbGwp — Made by Google (@madebygoogle) September 8, 2023

Per il resto, come anticipato nella giornata di ieri, il design del Pixel Watch 2 sembra essere solo lievemente aggiornato rispetto al modello dello scorso anno. A prima vista non emergono grandi differenze, anche se la nuova versione appare leggermente più sottile; a tal proposito, la conferma definitiva arriverà solo nel corso dell’evento ufficiale, quindi vale la pena attendere qualche settimana per averne certezza.

In attesa di scoprire tutti i dettagli del nuovo smartwatch di Google, la certificazione IP68 e la presenza del monitoraggio dello stress tramite sensore EDA fanno pensare a un prodotto nettamente migliorato rispetto alla prima generazione lato hardware. Si spera che la stessa cura sia stata dedicata anche al software, considerando i problemi che hanno caratterizzato la precedente generazione, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione del Pixel Watch originale di cui trovate il video qui sotto.

Con queste premesse Pixel Watch 2 potrebbe rivelarsi molto interessante per gli utenti Android alla ricerca di un orologio completo e dalle elevate prestazioni. L’appuntamento per saperne di più è fissato al 4 ottobre.

