La presentazione del secondo smartwatch del colosso di Mountain View si avvicina, il debutto di Google Pixel Watch 2 è infatti atteso per l’inizio del mese di ottobre e ovviamente hanno già iniziato a circolare diverse indiscrezioni sul dispositivo.

Recentemente sono state diffuse in rete tutta una serie di presunte specifiche tecniche dello smartwatch in questione e oggi, grazie alla comparsa del dispositivo nel database Google Play Console (un elenco di dispositivi Android a cui gli sviluppatori possono accedere e utilizzare durante la distribuzione di app) possiamo avere alcune conferme.

Ecco quali specifiche dovrebbe poter vantare Google Pixel Watch 2

Il secondo smartwatch made by Google è apparso nel database Google Play Console, elenco di dispositivi che di solito fornisce tutta una serie di caratteristiche tecniche chiave di un dispositivo, oltre ad un’immagine, ed è solitamente abbastanza affidabile.

Grazie a questa apparizione possiamo avere una serie di conferme su quelle che erano le specifiche tecniche trapelate in precedenza, pare dunque che Google Pixel Watch 2 sarà equipaggiato con un nuovo processore, non verrà più utilizzato l’Exynos 9110 dell’attuale modello, che dovrebbe essere sostituito un chip della serie Snapdragon W5.

L’elenco riporta nello specifico un chip Qualcomm SW5100 che dovrebbe essere lo Snapdragon standard W5, questa componente si differenzia da quella utilizzata per esempio su TicWatch Pro 5 (W5+) per l’assenza di un coprocessore; Google ha però già utilizzato un coprocessore proprietario anche insieme al chip Exynos ed è dunque plausibile che possa fare altrettanto con Pixel Watch 2.

Tra le altre “conferme” troviamo lo stesso quantitativo di memoria RAM del primo modello, 2GB, e Android 13 come versione del software preinstallata, il che significa che lo smartwatch verrà lanciato con Wear OS 4. Abbiamo inoltre alcune indicazioni circa le caratteristiche del display, secondo precedenti indiscrezioni Big G avrebbe abbandonato BOE in favore di Samsung per la produzione di tale componente, che dovrebbe presentarsi con una risoluzione di 384 × 384 con densità dello schermo 320 ppi.

Infine, come citato in precedenza e come visibile nell’immagine poco sopra, è presente anche una raffigurazione di uno smartwatch alla fine dell’elenco delle caratteristiche; tuttavia questa sembra essere la stessa immagine che viene utilizzata negli elenchi per il Pixel Watch originale e dunque non dovrebbe raffigurare il futuro modello.

La presentazione di Google Pixel Watch 2 è come già detto attesa per il mese di ottobre, insieme ai futuri smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro; non ci resta che attendere per saperne di più.

