Google Pixel Watch è stato il primo smartwatch del produttore californiano, tuttavia non è mai stato pienamente convincente sotto il profilo delle prestazioni e dell’autonomia — complice l’utilizzo di una componentistica interna non esattamente all’ultimo grido —, dunque la portata degli upgrade tecnici del successivo Google Pixel Watch 2 saranno la perfetta cartina tornasole della volontà di Google di competere seriamente in questo mercato.

Google Pixel Watch 2: dal chip Snapdragon all’autonomia (rumor)

Agli inizi del mese in corso vi avevamo parlato per la prima volta del nuovo Google Pixel Watch 2, riportandovi voci che lo vorrebbero prossimo al debutto nell’autunno 2023, al fianco degli smartphone della serie Google Pixel 8. Quest’oggi entriamo nel merito delle presunte specifiche tecniche, che potrebbero regalare al nuovo modello un boost di prestazioni e di autonomia degno di nota.

Stando a quanto riferisce la fonte, infatti, al cuore di Google Pixel Watch 2 ci sarà un chipset della serie Qualcomm Snapdragon W5. Questa famiglia di chipset era stata presentata lo scorso mese di luglio e meno di una settimana fa è approdata finalmente sul mercato a bordo di TicWatch Pro 5. Al più spinto Snapdragon W5+ Gen 1 si affianca anche un più tranquillo Snapdragon W5 Gen 1 — anch’esso a 4 nm, ma privo del co-processore Qualcomm —, il cui primo utilizzo era avvenuto già mesi fa su OPPO Watch 3. Per avere un’idea di quanto grande sarebbe il salto generazionale, è sufficiente pensare che il nuovo chipset offre quattro core Cortex A53 a 1,7 GHz e dual GPU Adreno 702 a 1 GHz, mentre l’Exynos 9110 del primo Pixel Watch è a 10 nm e si ferma a due Cortex A53.

Previous Next Fullscreen

Una conseguenza importantissima di questo passaggio da Exynos a Qualcomm riguarda l’autonomia: anche se la batteria dovrebbe rimanere più o meno invariata, la sua durata dovrebbe arrivare a superare la singola giornata con always-on display (AOD) attivo. Considerando che l’attuale Pixel Watch ha un’autonomia dichiarata di 24 ore senza AOD — ma arranca comunque a raggiungerla —, si tratterebbe di un passo in avanti notevole: una giornata con AOD potrebbe voler dire anche due giorni interi con questa funzione disattivata.

Il sistema operativo a bordo di questo dispositivo sarà ovviamente Wear OS, con tutte le novità della già annunciata versione Wear OS 4.

Nuovi sensori cortesia di Fitbit Sense 2

Dalle indiscrezioni che circolano, pare che Google Pixel Watch 2 farà propria la sensoristica dedicata alla salute del parente stretto Fitbit Sense 2. Quest’ultimo dispone di un sensore cEDA (continuous ElectroDermal Activity) per il monitoraggio dello stress e non solo. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo direttamente alla nostra recensione.

Potrebbe interessarti: migliori smartwatch con e senza Wear OS