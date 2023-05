L’attuale versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch, Wear OS 3, è stata presentata in occasione del Google I/O di due anni fa, da allora l’azienda ha lavorato sodo per migliorare sempre più questa piattaforma e oggi, in occasione della conferenza di quest’anno, Google ci dà un piccolo assaggio delle future novità in arrivo con Wear OS 4.

L’azienda non ha rilasciato tempistiche precise, ma sappiamo che nel corso dell’anno i possessori di smartwatch compatibili potranno utilizzare sui propri orologi tutta una serie di nuove applicazioni e watch faces.

Gmail, Calendar, Google Home, Spotify e WhatsApp in arrivo con Wear OS 4

Alcune applicazioni del colosso sono in arrivo entro la fine dell’anno sugli smartwatch mossi da Wear OS, si tratta nello specifico di Google Home, Gmail e Google Calendar: grazie alla nuova app di Google Home per smartwatch, gli utenti potranno controllare chi ha suonato al campanello Nest direttamente nelle notifiche, sbloccare la porta da remoto e altro ancora direttamente dall’orologio.

Grazie alle applicazioni per smartwatch di Gmail e Calendar, Google offrirà agli utenti la possibilità di rispondere rapidamente alle e-mail e controllare i propri impegni utilizzando solo lo smartwatch.

Ma le applicazioni di Big G non saranno le uniche novità in arrivo sugli orologi intelligenti con Wear OS, WhatsApp lancerà la sua prima app per smartwatch nelle prossime settimane, dando agli utenti la possibilità di avviare una nuova conversazione, rispondere ai messaggi con la voce e rispondere alle chiamate dall’orologio, senza necessità di utilizzare lo smartphone.

Presto arriveranno anche le applicazioni di Spotify e Peloton, grazie alle quali sarà possibile ascoltare la propria musica preferita o i propri podcast direttamente dall’orologio, mentre magari si tiene traccia del proprio allenamento.

Altre novità in arrivo

Google annuncia anche diverse novità sotto il cofano per il sistema operativo Wear OS, l’azienda ha infatti intenzione di continuare ad offrire un supporto software che dia agli smartwatch una maggiore durata della batteria, nonché funzionalità di accessibilità nuove e migliorate come un’esperienza di sintesi vocale più veloce e affidabile. Verrà inoltre fornito il supporto per backup e ripristino, così da poter trasferire in modo sicuro dati e impostazioni tra gli orologi; inoltre configurando un nuovo smartwatch dal telefono, tutte le autorizzazioni già concesse sullo smartwatch verranno automaticamente trasferite anche sull’orologio.

In ultimo l’azienda ha lanciato, in collaborazione con Samsung, il nuovo Watch Face Format, grazie al quale sviluppatori e designer potranno creare quadranti di alta qualità ed efficienti dal punto di vista energetico per Wear OS 4. Tutte le novità sopra esposte sono in arrivo nel prossimo futuro, restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.

