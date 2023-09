La nuova settimana si apre con una tornata di aggiornamenti che coinvolge alcuni smartphone come Nothing Phone (2), OnePlus Nord 2T, Samsung Galaxy A54 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Per il flagship di casa Nothing, si tratta dell’ennesimo aggiornamento di affinamento della giovanissima Nothing OS 2.0; per i dispositivi targati OnePlus e Xiaomi arrivano nuove patch di sicurezza; per il medio-gamma di Samsung, a differenza di molti fratelli e cugini, non arrivano le più recenti patch di settembre ma un aggiornamento migliorativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Nothing Phone (2) riceve la Nothing OS 2.0.3

A un paio di settimane dall’aggiornamento alla Nothing OS 2.0.2a, il Nothing Phone (2) torna ad aggiornarsi, ricevendo la Nothing OS 2.0.3, un aggiornamento minore che aggiunge comunque alcune funzionalità e va a correggere numerosi bug.

Dalle note di rilascio, che potrete apprezzare nel complesso poco sotto, apprendiamo che lo smartphone guadagna, ad esempio, un nuovo widget “Bussola” per la schermata iniziale.

Il changelog della Nothing OS 2.0.3 su Nothing Phone (2)

Di seguito riportiamo il changelog completo che accompagna l’arrivo della Nothing OS 2.0.3 su Nothing Phone (2).

Novità Aggiunto il widget Bussola. Dopo averlo posizionato, scorri verso il basso per visualizzare informazioni più dettagliate.

Aggiunta una nuova interfaccia utente per mostrare quando il dispositivo è in modalità tascabile.

Aggiunto il supporto per Zomato in Glyph Progress. Vai in Impostazioni > Interfaccia glifo > Avanzamento glifo per abilitare questa integrazione.

Aggiunto un interruttore Migliora “Compatibilità OTG” in Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione. Miglioramenti e correzioni di bug Aumentata la risoluzione di acquisizione del registratore dello schermo.

Modificata la velocità di animazione della tastiera che appare dopo aver aperto il cassetto delle app.

Feedback tattile migliorato.

Stabilità NFC migliorata.

Stabilità della connessione Bluetooth migliorata in vari scenari.

Aggiustamenti minori dell’UL.

Correzioni di bug minori.

OnePlus Nord 2T 5G inizia a ricevere le patch di settembre

OnePlus ha da poco avviato il rilascio, a partire dall’India, di un nuovo aggiornamento per il OnePlus Nord 2T 5G, smartphone di fascia media del 2022 che, grazie al firmware CPH2401_11.C.29 riceve le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2023.

In generale, non cambiano né la versione della OxygenOS 13 né la versione di Android (rimane Android 13). Nelle prossime settimane, lo stesso aggiornamento dovrebbe essere distribuito anche a livello globale.

Xiaomi non dimentica i “vecchi” medio-gamma: patch di settembre per l’11 Lite 5G NE

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, il primo smartphone della serie numerata del produttore cinese che ha perso il “Mi” dalla nomenclatura, un medio-gamma lanciato nel 2021 con specifiche interessanti (come lo Snapdragon 778G di Qualcomm) e la MIUI 12.5 basata su Android 11, ha già da tempo ricevuto la MIUI 14 basata su Android 13.

Già da qualche giorno, anche in Italia, per lo smartphone è in distribuzione un nuovo aggiornamento software che, tramite il firmware 14.0.10.0.TKOEUVF (dal peso di 440 MB) porta con sé la patch di sicurezza più recenti, quelle aggiornate a settembre 2023.

Samsung Galaxy A54 5G si aggiorna: niente nuove patch, solo affinamenti

A un paio di settimane di distanza dal corposo aggiornamento che portava con sé le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2023, il Samsung Galaxy A54 5G, il più recente medio-gamma di punta di casa Samsung, ha ricevuto un nuovo aggiornamento software.

Niente patch di sicurezza di settembre 2023 (mentre altri dispositivi del colosso sudcoreano hanno già iniziato a riceverle): l’aggiornamento, come segnalato dal changelog, si concentra sul migliorare “il comportamento del dispositivo” e ha un peso di quasi 230 MB. Per quanto concerne la disponibilità, il firmware in questione (A546BXXU5AWHA) è già in distribuzione in Europa, Italia inclusa.

Come aggiornare Nothing Phone (2), OnePlus Nord 2T 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE e Samsung Galaxy A54 5G

Sebbene non tutti gli aggiornamenti descritti poco sopra siano già effettivamente disponibili anche dalle nostre parti, vediamo comunque come procedere con la verifica e l’eventuale installazione dell’aggiornamento su ciascuno di questi dispositivi:

Se siete possessori di un Nothing Phone (2) , potrete verificare la presenza dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

, potrete verificare la presenza dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare la presenza dell’aggiornamento su OnePlus Nord 2T 5G è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. La presenza dell’aggiornamento su Xiaomi 11 Lite 5G NE può essere invece verificata tramite il percorso “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“; se l’aggiornamento fosse disponibile, basterebbe effettuare un tap su “Scarica e installa”.

può essere invece verificata tramite il percorso “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“; se l’aggiornamento fosse disponibile, basterebbe effettuare un tap su “Scarica e installa”. Infine, per verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy A54 vi basterà raggiungere la sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“

