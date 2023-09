Il mondo Android è sempre in costante movimento, e anche oggi abbiamo per voi alcune interessanti anticipazioni sugli smartphone del robottino in arrivo nelle prossime settimane. In questo caso ci soffermiamo su Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, sulla serie Redmi Note 13, su Motorola Edge 40 Neo, su Realme GT 5 Pro, su Huawei Mate 60 Pro+ e su OPPO A2 Pro: procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro potrebbero arrivare prima del previsto

Il mese scorso siamo venuti a sapere che Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro dovrebbero essere lanciati in Cina già nel mese di novembre, ma il solito Digital Chat Station ci fornisce un’indicazione più precisa. Secondo quanto riferito, i nuovi smartphone di fascia alta arriveranno prima dell’11 novembre 2023, giorno notoriamente dedicato nel Paese alla festa dei single (Singles Day).

Come mai così in anticipo, visto che i predecessori Xiaomi 13 sono stati lanciati in Cina nel mese di dicembre? In base a ciò che sappiamo, pare che gli smartphone Xiaomi abbiano avuto un bel successo e abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima del previsto. I due dispositivi potrebbero dunque essere tra i primi (se non proprio i primi) a portare al debutto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, perlomeno nella patria di Xiaomi. Per il lancio globale non abbiamo per ora informazioni, ma sicuramente ci sarà da attendere un po’ di più.

La serie Redmi Note 13 sarà composta da cinque modelli?

Restiamo su Xiaomi perché sono spuntate indiscrezioni sulla serie Redmi Note 13, una delle più attese in ambito Android. I rumor sostengono che il lancio possa avvenire in Cina nel mese di ottobre, e le ultime provenienti da Xiaomiui suggeriscono l’avvento di cinque modelli: Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Note 13 Turbo. Non tutti potrebbero raggiungere il mercato globale. Ecco ciò che sappiamo sugli smartphone in arrivo:

Redmi Note 13 4G : in arrivo in due varianti, una con e una senza NFC (rispettivamente N7N “Sapphiren” e N7 “Sapphire”); previsto SoC Qualcomm Snapdragon e il lancio in Europa;

: in arrivo in due varianti, una con e una senza NFC (rispettivamente N7N “Sapphiren” e N7 “Sapphire”); previsto SoC Qualcomm Snapdragon e il lancio in Europa; Redmi Note 13 5G : modello N17 “Gold”, con processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore (principale, ultra-grandangolare e macro) e tre possibili varianti (con sensori principali da 50 MP, 64 MP o 108 MP); in arrivo anche in un modello marchiato POCO (“Goldp”) con fotocamera da 64 MP;

: modello N17 “Gold”, con processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore (principale, ultra-grandangolare e macro) e tre possibili varianti (con sensori principali da 50 MP, 64 MP o 108 MP); in arrivo anche in un modello marchiato POCO (“Goldp”) con fotocamera da 64 MP; Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+ 5G : il primo, N16U “Zircon”, dovrebbe offrire chipset MediaTek, una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da uno per le macro da 2 MP) e una fotocamera anteriore da 16 MP; il modello Pro+ dovrebbe condividere parte delle specifiche con il fratello minore, ma non abbiamo ancora dettagli; entrambi dovrebbero arrivare in Europa;

e : il primo, N16U “Zircon”, dovrebbe offrire chipset MediaTek, una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da uno per le macro da 2 MP) e una fotocamera anteriore da 16 MP; il modello Pro+ dovrebbe condividere parte delle specifiche con il fratello minore, ma non abbiamo ancora dettagli; entrambi dovrebbero arrivare in Europa; Redmi Note 13 Turbo: nome in codice “Garnet”, dovrebbe disporre di un comparto fotografico simile a Note 13 Pro 5G e di un SoC Qualcomm Snapdragon; previsto in diversi mercati, ma non sappiamo se arriverà da noi.

L’intera gamma sarà commercializzata con MIUI 14 e Android 13.

Motorola Edge 40 Neo sempre più vicino al lancio

I giorni scorsi abbiamo già iniziato a conoscere Motorola Edge 40 Neo grazie a dei render dettagliati e alle specifiche trapelate su Amazon. L’uscita dello smartphone è sempre più vicina, visto che Motorola ha iniziato con brevi teaser, che confermano in qualche modo alcuni tratti delle novità in arrivo. Il breve video diffuso conferma anche l’arrivo del dispositivo sul mercato globale.

Motorola Edge 40 Neo dovrebbe essere il modello più economico della gamma e dovrebbe essere annunciato entro la fine di settembre. Le specifiche tecniche chiave finora trapelate comprendono display pOLED da 6,55 pollici Full-HD+ da 144 Hz, SoC MediaTek Dimensity 1050 con Mali G77, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 68 W (cablata).

Realme GT 5 Pro potrebbe uscire con Android 14

In queste ore sono spuntate anche le presunte specifiche tecniche di Realme GT 5 Pro, un nuovo smartphone Android in arrivo in Cina. Qualche giorno fa abbiamo iniziato a scoprire qualche dettaglio sul modello “base”, poi effettivamente presentato nel Paese (e in arrivo a livello globale), mentre oggi iniziamo a dare uno sguardo al modello “Pro”.

Il solito Digital Chat Station anticipa alcune delle presunte specifiche del dispositivo, che mostrano alcune similitudini con OnePlus 12 (che abbiamo visto ieri): in base a quanto riportato, Realme GT 5 Pro avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna, schermo 2K curvo con PWM dimming, struttura in metallo, tripla fotocamera posteriore (con sensore periscopico da 64 MP e zoom 3x), batteria con ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W e un motore sull’asse X per una vibrazione di qualità. I rumor suggeriscono un’uscita con Android 14 e Realme UI 5.0, ma questo ci sembra incompatibile con un lancio nel breve periodo (visto che Google potrebbe far debuttare il nuovo sistema operativo solo a ottobre).

Huawei Mate 60 Pro+ e Mate 60 RS Ultimate Design potrebbero completare la gamma

Dopo aver annunciato Huawei Mate 60 e Mate 60 Pro, entrambi con Kirin 9000s, a quanto pare la casa cinese si sta preparando al lancio di un terzo modello della gamma. Stiamo parlando di Huawei Mate 60 Pro+, con numero di modello ALN-AL10: secondo quanto trapelato, lo smartphone arriverà con 16 GB di RAM e in due varianti, una da 512 GB e una da 1 TB di memoria interna. Previsto il chipset Kirin 9100 e una quadrupla fotocamera posteriore.

Potrebbe arrivare anche un’ulteriore variante, denominata Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, che potrebbe prendere il posto della versione “Porsche Design”: le specifiche dovrebbero restare le stesse, ma con cambiamenti a livello di design e materiali.

OPPO A2 Pro in arrivo a breve con specifiche niente male

Chiudiamo la nostra carrellata con OPPO A2 Pro, uno smartphone Android atteso per il 15 settembre 2023 (sempre secondo Digital Chat Station). Il dispositivo è già passato a luglio dalle certificazioni del TENAA con numero di modello PJG110, uno schermo leggermente curvo e una tripla fotocamera posteriore con flash LED. Le ultime suggeriscono la presenza di un display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna e una batteria da 5000 mAh. Ancora nessuna indicazione sul SoC: giusto per informazione, il predecessore OPPO A1 Pro può contare sullo Snapdragon 695.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic: smartwatch coi fiocchi ma niente miracoli sull’autonomia