Proprio nella giornata di ieri abbiamo intravisto alcune immagini di quello che sarebbe stato il prossimo smartphone di punta del colosso cinese Huawei e oggi, completamente a sorpresa considerando la totale assenza di annunci in merito, la società ha ufficialmente lanciato Huawei Mate 60 Pro. Non è chiaro il motivo, ma lo smartphone non ha nemmeno beneficiato di un evento di presentazione ufficiale, è infatti comparso dal nulla sul sito ufficiale del produttore e risulta già disponibile per la vendita nel mercato cinese.

Anche con l’attuale modello l’azienda segue quella che è la strada intrapresa ormai da tempo, concentrando gli sforzi dello sviluppo del prodotto principalmente su due aspetti: design e performance fotografiche. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di Huawei Mate 60 Pro.

Huawei Mate 60 Pro è ufficiale e pronto a dar battaglia alla concorrenza grazie al comparto fotografico

Huawei Mate 60 Pro si presenta con dimensioni di 163,65 mm x 79 mm x 8,1 mm e un peso di 225 grammi, lo smartphone è disponibile in quattro differenti colorazioni: Yachuan Green, Baisha Silver, Nannuo Purple e Yadan Black.

L’estetica dello smartphone si concentra prevalentemente nella parte posteriore, dove Huawei ha optato per una sorta di continuità con i modelli delle precedenti generazioni per quel che concerne l’aspetto del modulo fotografico principale, con il classico gruppo fotocamere di forma circolare; poco sotto possiamo notare una sorta di mezza luna che fa da spartiacque tra le due finiture scelte dall’azienda per la back cover.

Per quanto riguarda il cuore del dispositivo non vi sono, almeno per il momento, informazioni ufficiali in merito, c’è chi ipotizza che Huawei Mate 60 Pro possa essere mosso da un processore Kirin 9000s (ovvero una versione aggiornata del SoC utilizzato sul precedente modello), ma si tratta solo di supposizioni. Qualunque sia il processore, esso è accompagnato da 12 GB di RAM e tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB (con un’ulteriore possibilità di espansione fino a 256 GB).

Lo smartphone si presenta con un display OLED leggermente curvo da 6,82 pollici con risoluzione FHD+ (2720 × 1260 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva LTPO da 1 a 120 Hz, lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori e l’ampia gamma di colori P3. Huawei Mate 60 Pro è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 88 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 20 W.

Per quel che concerne il comparto fotografico, è qui che l’azienda ha maggiormente concentrato i propri sforzi, Huawei Mate 60 Pro vanta una configurazione composta da tre sensori: una fotocamera principale da 50 MP (apertura f1.4-f4.0, stabilizzazione ottica dell’immagine OIS), una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP (apertura f2.2) e un teleobiettivo ultra-macro da 48 MP (apertura f3.0, stabilizzazione ottica dell’immagine OIS), supporta lo zoom ottico 3,5x e lo zoom digitale 100x. Anteriormente, come potete notare dalle immagini nella galleria poco sopra, sono presenti tre fori nella parte alta del display: questi ospitano una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP (apertura f2.4) e i sensori deputati al rilevamento della profondità 3D.

Le specifiche tecniche non sono però l’unico focus nel campo fotografico dell’ultimo flagship Huawei, lo smartphone può infatti vantare una lunga serie di funzionalità tra cui apertura variabile intelligente, apertura fisica regolabile a 10 livelli, scena super notturna, super macro, video macro, video HDR Vivid, macro picture-in-picture, teleobiettivo picture-in-picture, micro film, zoom audio, modalità pixel elevati, fotografia time-lapse, super grandangolo, sfocatura ad ampia apertura, video dual-view, scena super notturna, modalità ritratto, modalità professionale, rallentatore, modalità panoramica, otturatore streamer, filtro intelligente, multi-camera, filigrana, correzione documenti, master fotografia AI, foto dinamica, istantanea, tracciamento messa a fuoco predittivo 4D, acquisizione del sorriso, fotocamera ad attivazione vocale, fotocamera temporizzata, scatto continuo. La fotocamera anteriore invece supporta video HDR Vivid, rallentatore, commutazione grandangolare intelligente, modalità scena notturna, modalità ritratto, modalità panorama, fotografia time-lapse e foto dinamiche.

Come anticipato in apertura, Huawei Mate 60 Pro è già disponibile per l’acquisto in Cina, al momento solo nella configurazione 12 GB + 512 GB al prezzo di 6.999 Yuan (circa 890 euro al cambio attuale); l’azienda non ha rilasciato informazioni circa l’eventuale futura commercializzazione del dispositivo anche sui mercati internazionali, non ci resta che attendere per scoprire i piani del colosso.

