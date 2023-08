Nella parte finale del 2023 è attesa la nuova serie di smartphone di punta di Xiaomi, che sul mercato dovrebbe sbarcare con il nome di Xiaomi 14 e nelle scorse ore sono arrivate dalla Cina alcune indiscrezioni su quando potrebbe essere effettivamente lanciata.

Ricordiamo che stiamo parlando di una serie molto attesa dagli utenti, in quanto probabilmente farà esordire Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia la nuova generazione dei processori di punta di Qualcomm.

Quando dovrebbe arrivare la serie Xiaomi 14

Qualcomm ha in programma il suo evento annuale Tech Summit dal 24 al 26 ottobre a Maui, nelle Hawaii e in quell’occasione il produttore presenterà ufficialmente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ebbene, a dire del popolare leaker Digital Chat Station, il nuovo processore di Qualcomm dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato a bordo di Xiaomi 14, la cui presentazione in Cina dovrebbe essere in programma per novembre (per la variante internazionale, invece, si dovrà avere più pazienza).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Qualcomm continuerà a usare il processore produttivo a 4 nm di TSMC per il suo nuovo processore, che di recente è stato avvistato nel database del test benchmark Geeckbench a bordo di Samsung Galaxy S24+, facendo registrare 2.231 punti in single core e 6.661 punti in multi core. In un altro test la CPU è stata capace di ottenere 2.723 punti in single core e 7.525 punti in multi core.

Rispetto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sono attesi significativi miglioramenti ma per saperne di più sarà necessario attendere informazioni ufficiali da Qualcomm.

La serie Xiaomi 14 dovrebbe fare esordire anche la nuova interfaccia personalizzata del colosso cinese, MIUI 15, il cui sviluppo pare che proceda separatamente da quello di questi smartphone e, nel caso in cui ciò dovesse rivelarsi corretto, la sua presentazione dovrebbe essere in programma per ottobre. Staremo a vedere.

