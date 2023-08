A distanza di qualche giorno dall’apparizione su Amazon, che ci ha fornito diverse informazioni ma nessuna immagine, Motorola Edge 40 Neo si mostra in un video a 360 gradi in tutte e tre le colorazioni. In questo modo possiamo scoprire il design di quello che sarebbe il terzo componente della gamma dopo Motorola Edge 40 e Edge 40 Pro, già lanciati a maggio e ad aprile.

Questo è Motorola Edge 40 Neo in attesa della presentazione

Nel video qui in basso, per il quale possiamo ringraziare MySmartPrice e la sua fonte nel settore, possiamo apprezzare il design di Motorola Edge 40 Neo con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione, che dovrebbe avvenire entro la metà di settembre 2023 (la pagina su Amazon dava il 15 come data di uscita). Quest’ultima ci ha fornito diverse indicazioni anche sulle presunte specifiche tecniche, tra le quali spiccano il display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 1050, le memorie da 12-256 GB, la doppia fotocamera da 50+13 MP e la batteria da 5000 mAh.

Nel filmato possiamo vedere il presunto Motorola Edge 40 Neo nelle colorazioni Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea, che corrispondono a un “classico” nero, a un vivace blu mare e a un verde “menta” chiaro: vengono mostrati il foro centrale nello schermo per la fotocamera, la posizione dei pulsanti e del carrellino per le SIM, la presenza di una porta USB Type-C, un modulo fotografico sporgente con doppio obiettivo e flash LED (in linea con l’aspetto dei due fratelli), il vetro leggermente curvo ai lati e non solo.

Previous Next Fullscreen

Oltre alle specifiche già citate più su, Motorola Edge 40 Neo dovrebbe offrire una fotocamera anteriore da 32 MP, una certificazione IP68 contro acqua e polvere e Android 13, e dovrebbe essere lanciato tra qualche giorno a un prezzo di 399 euro. Per scoprire gli ultimi dettagli non ci resta che attendere ancora un po’: prevedete di dare una possibilità al nuovo smartphone Android della casa alata? Come promesso, vi lasciamo al filmato in questione.

In copertina Motorola Edge 40 Pro

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Razr 40 Ultra: se amate i pieghevoli, amerete anche lui