Anche quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per gli smartphone Android: da una parte c’è sempre Samsung, che sta distribuendo la sua One UI 5.1.1 su Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, le patch di agosto sui Galaxy A53 5G europei e che annuncia novità per le cuffie Galaxy Buds2 Pro; dall’altra OnePlus, che aggiorna OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 9R con le patch più recenti. Scopriamo insieme i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Galaxy A53 5G

Partiamo da Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, che a breve distanza dai predecessori stanno ricevendo in queste ore la One UI 5.1.1. La versione è quella annunciata da Samsung a inizio mese, che ha debuttato su Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. In distribuzione i firmware F936BXXU4DWH5 e F721BXXU4DWH5, che richiedono un download di più di 2,5 GB. Le novità sono quelle che abbiamo già visto in questi giorni, che comprendono ottimizzazioni per il multitasking, miglioramenti per la modalità Flex, nuove possibilità di personalizzazione e tanto altro.

Meno cambiamenti per Samsung Galaxy A53 5G, che sta ricevendo in questi giorni le patch di sicurezza di agosto 2023. Sono state corrette un paio di vulnerabilità di livello critico e diverse vulnerabilità di livello alto, come elencato da Samsung stessa nel suo consueto bollettino di sicurezza.

Novità aggiornamento in arrivo per Samsung Galaxy Buds2 Pro

Samsung annuncia l’arrivo di nuovi aggiornamenti per le Galaxy Buds2 Pro e parte della gamma di smart TV, grazie ai quali vengono estese le funzionalità LE Audio ai televisori Samsung con la tecnologia di trasmissione Auracast, consentendo una trasmissione audio più ricca ai dispositivi Bluetooth vicini. LE Audio è uno standard audio Bluetooth avanzato che amplia lo spettro delle esperienze audio per offrire un suono migliore e più ricco, e che consente di condividere il suono con altri mentre lo si sperimenta di persona.

L’update in distribuzione durante il mese di settembre per le cuffie wireless e la gamma di TV Samsung 2023 Neo QLED 8K e 2023 MICRO LED, consente di sfruttare Auracast per trasformare il proprio dispositivo in una stazione radio condivisa, in grado di trasmettere a tutti i dispositivi connessi. Con il nuovo LE Audio e Auracast, gli utenti possono connettere più di due set di cuffie a una TV, aprendo a una varietà di potenziali casi di utilizzo.

Novità aggiornamenti OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 9R

OnePlus sta distribuendo nuovi aggiornamenti per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 9R a partire dall’India: si tratta della OxygenOS 13.1.0.582, rispettivamente con i firmware IN2011_13.1.0.582, IN2021_13.1.0.582 e LE2101_13.1.0.582. Le novità non sono particolarmente numerose: il changelog sul sito del produttore cita solamente l’integrazione delle patch di sicurezza di agosto 2023 per tutti e tre gli smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A53 5G, Galaxy Buds2 Pro, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 9R

Per cercare nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Galaxy A53 5G potete recarvi nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per le cuffie Galaxy Buds2 Pro dovete invece passare dall’app Galaxy Wearable, seguendo il percorso “Impostazioni auricolari > Aggiornamento software auricolari“. Su OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 9R dovete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.

