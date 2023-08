Uno degli smartwatch Wear OS più interessanti del momento è il TicWatch Pro 5, ufficializzato dalla cinese Mobvoi lo scorso maggio come proposta di punta per questo 2023.

Questo smartwatch, caratterizzato dalla presenza di un doppio display che consente di aumentare notevolmente l’autonomia, risultando comunque visibile in qualsiasi contesto, dispone di specifiche tecniche decisamente valide e ha già ricevuto alcuni aggiornamenti software. Da qualche giorno l’azienda lo ha reso disponibile in una nuova colorazione che affianca la Obsidian, unica disponibile al debutto.

Arriva una nuova colorazione per il TicWatch Pro 5

L’attuale smartwatch di punta della cinese Mobvoi, come anticipato in apertura, è ufficialmente disponibile in una nuova colorazione chiamata Sandstone (in italiano Arenaria) che affianca la classica colorazione Obsidian.

Il produttore cinese aveva già anticipato all’inizio del mese l’imminente arrivo del TicWatch Pro 5, una delle novità più interessanti del mercato smartwatch di questo 2023, nella nuova colorazione e, da qualche giorno, essa risulta disponibile all’acquisto attraverso i consueti canali di vendita.

Le specifiche chiave

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo TicWatch Pro 5. Per maggiori informazioni potete fare riferimento all’articolo pubblicato in occasione del lancio.

Dimensioni e peso: 50,1 x 48,0 x 12,2 mm , 44,3 grammi

x x , Certificazione: MIL-STD-810H con resistenza all’acqua (fino a 5 ATM)

con resistenza all’acqua (fino a 5 ATM) Display: doppio (dual-layer), display principale ( OLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel ) + ULP display, AOD

(dual-layer), display principale ( da con risoluzione x ) + ULP display, AOD SoC: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 2 GB (RAM) e 32 GB (memoria interna)

(RAM) e (memoria interna) Audio: microfono e speaker integrati

e integrati Connettività: Wi-Fi , Bluetooth 5.2 , NFC , GNSS

, , Funzionalità: tracciamento del sonno , monitoraggio della salute one-tap , monitoraggio continuo del battito cardiaco , oltre 100 modalità di allenamento

, , , Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , HD PPG , SpO2 , temperatura cutanea , sensore off-body a bassa latenza

, , , , , , , Batteria: unità da 628 mAh con supporto alla ricarica rapida

con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Wear OS 3

Il prezzo non cambia

Anche nella nuova colorazione Sandstone (reso da Amazon come “Arenaria“) con cinturino in silicone abbinato, il prezzo del TicWatch Pro 5 rimane il medesimo in cui viene proposto nella colorazione Obsidian con cinturino Jet Black.

Lo smartwatch nella nuova colorazione risulta già acquistabile sia sul sito ufficiale Mobvoi.com che su Amazon, al prezzo consigliato di 359,99 euro.

