La gamma dell’apprezzato TicWatch Pro 5 si prepara a registrare un’ulteriore novità. Tra pochi giorni, infatti, Mobvoi presenterà una nuova versione dello smartwatch. È in arrivo, infatti, la variante Sandstone che andrà a rappresentare un’opzione in più per gli utenti interessati all’ottimo wearable del brand TicWatch.

TicWatch Pro 5: è in arrivo la colorazione Sandstone

Il prossimo 16 di agosto è previsto il lancio della nuova versione Sandstone di TicWatch Pro 5. Non si tratta di un’indiscrezione ma di una conferma ufficiale. L’azienda, infatti, ha annunciato il debutto di questa nuova versione dello smartwatch tramite i suoi canali social.

Per l’occasione è stato avviato anche un contest che permetterà agli utenti di vincere il nuovo TicWatch Pro 5 Sandstone. Per partecipare al contest seguire Mobvoi su Twitter (o sarebbe meglio dire X) e creare un’immagine da proporre come nuova watch face sulla base del tema fornito dall’azienda (il tema cambia ogni tre giorni) utilizzando l’hashtag #WatchTheSands.

Gli utenti selezionati vedranno l’immagine creata diventare una delle watch face degli smartwatch TicWatch e riceveranno il nuovo TicWatch Pro 5 Sandstone in regalo. Tutti i dettagli sul contest sono disponibili tramite questa pagina del sito Mobvoi.

Il nuovo TicWatch Pro 5 è una delle novità più interessanti del mercato smartwatch del 2023 e sta registrando un notevole successo sia di pubblico che di critica. Per sapere come va lo smartphone potete dare un’occhiata alla recensione video o leggere la recensione testuale tramite il link a fine articolo. Ricordiamo, inoltre, che il TicWatch Pro 5 è disponibile all’acquisto su Amazon (nella variante Black).

