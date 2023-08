Ogni produttore di smartphone ha una sua politica degli aggiornamenti software. Samsung rappresenta l’eccellenza in questo ambito, mentre Xiaomi non è altrettanto virtuosa.

Di recente il colosso cinese ha aggiornato l’elenco degli smartphone che a breve non riceveranno più aggiornamenti software, aggiungendo tre popolari smartphone rilasciati nel 2020.

Redmi 9, Redmi Note 9 e POCO M2 sono alla fine del supporto software

Redmi 9, Redmi Note 9 e POCO M2 sono stati rilasciati nel 2020 con la MIUI 11 basata su Android 10 e nel corso della loro esistenza hanno ricevuto due importanti aggiornamenti della MIUI e altrettanti della versione Android.

Attualmente questi smartphone Xiaomi sono aggiornai alla MIUI 13 basata su Android 12, ma essendo quasi trascorsi i due anni previsti dalla politica software stabilita dall’azienda, a breve non riceveranno più alcun update.

Ciò non significa che siano già da buttare, in quanto sono in grado di eseguire quasi tutte le applicazioni Android senza problemi, tuttavia non riceveranno nuove funzionalità e soprattutto aggiornamenti di sicurezza, se non per eventuali gravi criticità.

Visto che Xiaomi ha venduto milioni di questi smartphone in tutto il mondo, poteva fare uno sforzo ulteriore e prolungarne il supporto software limitatamente agli aggiornamenti di sicurezza. Non essendo dispositivi particolarmente datati, i proprietari continueranno a utilizzarli ancora per qualche anno.

