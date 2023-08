Le offerte degli Xiaomi Days lanciate quest’oggi stanno riservando grandi sconti su diversi modelli di smartphone Android. Tra questi spicca senza dubbio POCO F5, uno degli ultimi arrivati del marchio: il dispositivo è in offerta a un prezzo super combinando un “normale” sconto al coupon del 15%. Vediamo come approfittarne prima che vada esaurito.

Guardate che offerta per POCO F5: già più di 100 euro di sconto!

Il coupon XIAOMIFESTAGO23 è cumulabile con le offerte già a disposizione su eBay e consente di risparmiare un ulteriore 15% con un semplice passaggio: non dovete fare altro che digitarlo dopo aver aggiunto il prodotto di vostro interesse al carrello, all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Potete sfruttarlo fino a 4 volte entro le 23:59 del 31 agosto 2023.

Tra gli smartphone Android che vale la pena adocchiare c’è proprio POCO F5, che potete acquistare con più di 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino proposto solo qualche mese fa. Tra i punti di forza del dispositivo ci sono lo schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi ha integrato in tutto quattro fotocamere: sul retro trova posto la tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente un sensore da 16 MP. Lato connettività non manca nulla, praticamente: troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W. Qui per la scheda tecnica completa.

POCO F5 è stato lanciato lo scorso maggio al prezzo consigliato di 429,90 euro (versione 8-256 GB), ma potete acquistarlo in offerta su eBay per molto meno: combinando sconto e coupon XIAOMIFESTAGO23 vi bastano 327,25 euro per portarlo a casa nella colorazione Black. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso. In fondo (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista POCO F5 in offerta con coupon

