Se avete deciso di acquistare uno smartphone o un tablet Xiaomi e state aspettando soltanto l’occasione giusta, eBay potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma, infatti, prende il via oggi una nuova iniziativa che vi permetterà di usufruire di uno sconto del 15%.

Festeggia gli Xiaomi Days, questo il nome della nuova iniziativa, consente agli utenti di scegliere tra vari prodotti in promozione e sfruttare un apposito codice per avere uno sconto del 15% e ciò non soltanto per un device, in quanto può essere usato fino a 4 volte.

Ecco come eBay festeggia gli Xiaomi Days

Ciascun utente può usare il codice sconto XIAOMIFESTAGO23 per quattro volte e per ognuna di esse lo sconto massimo potrà essere di 75 euro: ciò significa che, utilizzando il codice per quattro diversi device, sarà possibile risparmiare fino a 300 euro.

La promozione in questione, che prende il via oggi alle ore 9:00 e sarà in vigore fino alle ore 23:59 del 31 agosto 2023, potrà essere sfruttata soltanto per i prodotti inclusi in essa.

Come riscattare il buono sconto

Per usufruire di questa nuova promozione di eBay è sufficiente aggiungere nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee e, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon (XIAOMIFESTAGO23) nel campo dedicato, ottenendo così lo sconto.

Gli utenti potranno pagare con PayPal o con una carta di credito o di debito.

Il team di eBay precisa che il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto.

Tra i vari prodotti in promozione vi sono ad esempio Redmi Note 12, Xiaomi Mi Pad 6, POCO F5 e POCO F5 Pro.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più sulla promozione o volete approfittarne, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata:

Ottieni il 15% di sconto con Festeggia gli Xiaomi Days su eBay

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.