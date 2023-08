Google sta lavorando per arricchire le possibilità di interazione con Google Assistant sugli smartwatch Wear OS tramite l’aggiunta di una nuova scheda (tile) dedicata proprio all’assistente.

Al contempo, emergono indiscrezioni secondo cui l’assistente smetterà presto di funzionare su tutti gli smartwatch che eseguono Wear OS 2 e versioni precedenti del sistema operativo da polso del robottino verde.

Google Assistant sta per diventare più completo su Wear OS

Come anticipato in apertura, sembra che Google stia lavorando all’implementazione di un nuovo modo per interagire con Google Assistant attraverso gli smartwatch dotati di Wear OS.

Nello specifico, dal codice sorgente della versione 1.712 dell’app dell’assistente (la cui decompilazione è stata eseguita dai colleghi di 9to5Google) emergono alcune stringhe che fanno riferimento a una nuova scheda (tile) che permette di selezionare alcune opzioni rapide suggerite in base al contesto.

<string name=”assistant_tile_title”>Assistant</string>

<string name=”tile_chip_add_assistant_action”>Assistant action</string>

<string name=”tile_edit_choose_a_suggested_action”>Choose a suggested action</string>

<string name=”tile_edit_create_your_own”>Create your own</string>

L’utente potrà così scegliere da un elenco predefinito di opzioni effettuando un tap su quella più opportuna; in alternativa, l’utente potrà “dettare” vocalmente o digitare (sulla tastiera di sistema) la propria richiesta personalizzata.

Tale novità, presente all’interno del codice sorgente dell’app, non risulta ancora disponibile (forse verrà abilitata più avanti lato server da Google). Tuttavia, è presente all’interno dell’app uno screenshot che mostra la nuova scheda in azione.

Come aggiornare l’app di Google Assistant per smartwatch

Con Wear OS 3 ha debuttato una nuova app dedicata per l’assistente del colosso di Mountain View: essa è arrivata prima sul Samsung Galaxy Watch4 per poi essere portata anche su Google Pixel Watch e altri smartwatch (come quelli targati Fossil).

Questa app “stand-alone” richiede Android 11 e versioni successive di Android ed è stata progettata con un design più moderno e funzionalità specifiche basate sull’interazione vocale (gestione di timer/sveglie, avvio di una chiamata, invio di un messaggio, controllo della smart home, ricerche sul Web, info su meteo o traffico).

Per aggiornare l’app sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’assistente funzionerà solo su Wear OS 3 e versioni successive

Possiamo parlarvi dell’altra indiscrezione di giornata, ancora una volta, grazie ai colleghi di 9to5Google, che hanno analizzato il codice sorgente anche della versione 2.65.11.552438494 dell’app companion Wear OS by Google (la pagina sul Play Store è raggiungibile tramite il badge sottostante), necessaria per l’accoppiamento e l’utilizzo degli smartwatch che eseguono Wear OS 2 e versioni precedenti.

All’interno del codice sorgente della suddetta app è stata scovata una stringa che recita quanto segue (tradotto dall’inglese): “Il supporto dell’Assistente Google su questo orologio sta per terminare. Esegui l’upgrade a un orologio più recente che supporti l’Assistente Google e che esegua Wear OS 3 o versioni successive”.

Pertanto, sembra che Big G sia in procinto di iniziare a incoraggiare gli utenti a eseguire l’aggiornamento a un dispositivo più recente che supporti una versione più recente di Wear OS per non perdere il supporto a Google Assistant (che su Wear OS 2 e Android Wear è parte dell’app Google).

La fine del supporto a Google Assistant per Wear OS 2 e versioni precedenti non ha una data certa al momento. L’obiettivo del colosso di Mountain View è comunque semplice: semplificare la tipologia (e il numero) di servizi supportati attivamente.

Potrebbero interessarti anche: Google riorganizza il team dietro Google Assistant: in arrivo novità grazie all’AI e Ora Google pubblica il bollettino sulla sicurezza anche di Wear OS