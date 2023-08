Google ha iniziato a pubblicare il bollettino di sicurezza di Wear OS, che per quanto riguarda questo mese di agosto va ad anticipare quello per gli smartphone Android (non ancora disponibile nel momento in cui stiamo scrivendo). Vediamo cosa include e quali sono le patch di sicurezza e le vulnerabilità corrette sugli smartwatch.

Il bollettino di sicurezza mensile arriva anche per Wear OS: ecco quello di agosto

Come probabilmente saprete, Google rilascia ogni mese un bollettino di sicurezza di Android per spiegare quali vulnerabilità vengono corrette con le patch di sicurezza. Queste ultime vengono distribuite per i Google Pixel compatibili, ma anche su tantissimi altri modelli di smartphone e dispositivi del robottino, insieme ad eventuali correzioni integrate dai vari produttori. Come abbiamo visto, le patch di agosto sono già arrivate su alcuni modelli Samsung, che hanno anticipato di qualche ora i Pixel.

A partire da questo mese, Google pubblicherà i bollettini di sicurezza mensili anche per Wear OS: quello di agosto è online da qualche ora e specifica le patch che sono state (o saranno) integrate nel sistema operativo dei vari smartwatch. Oltre a quelle già descritte nell’Android Security Bullettin di agosto 2023, il Wear OS Security Bullettin contiene anche patch specifiche per le vulnerabilità di Wear OS. Il più grave dei problemi trattati riguarda una vulnerabilità del Framework, che potrebbe portare a un’escalation locale dei privilegi senza la necessità di ulteriori privilegi di esecuzione e senza l’interazione da parte dell’utente.

Questa è la lista delle vulnerabilità corrette questo mese, tutte con grado di gravità “Alto”:

CVE-2023-21229 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-21230 (versioni AOSP: 13)

CVE-2023-21231 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-21234 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-21235 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-35689 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-21232 (versioni AOSP: 11 e 13)

CVE-2023-21233 (versioni AOSP: 11)

Per verificare la disponibilità di un aggiornamento per il vostro smartwatch Wear OS, potete recarvi nelle impostazioni di sistema dell’orologio stesso, oppure passare dall’applicazione disponibile sullo smartphone associato. Per maggiori informazioni sul bollettino di sicurezza di Wear OS di agosto 2023 potete seguire questo link.

