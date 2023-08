Samsung prosegue con la distribuzione delle patch di sicurezza di agosto 2023, anche tra gli smartphone di fascia media. In queste ore stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A22 e Samsung Galaxy A04s. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout per i dispositivi della casa sud-coreana.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Partiamo da Samsung Galaxy S21 FE, che segue il fratellastro Galaxy S21 a distanza di qualche giorno e si aggiorna con le patch di sicurezza di agosto 2023. La distribuzione è in corso in diversi Paesi, anche in Europa, con il firmware G990BXXS6EWG9 (G990B2XXS5EWG9 per la versione lanciata il mese scorso in alcuni mercati). Come negli altri update di questi giorni, le novità non sono tante: oltre a generici miglioramenti di stabilità, abbiamo le ultime patch di sicurezza.

Le vulnerabilità risolte sono 2 di livello critico, 50 di livello alto e a 1 di livello moderato (CVE), ma ci sono anche le 19 SVE (Samsung Vulnerability and Exposures). Vi ricordiamo che lo smartphone dovrebbe ricevere non solo la One UI 5.1.1 intorno alla fine del mese, ma anche la One UI 6.0 basata su Android 14 (attualmente in beta sulla serie Galaxy S23 e già ricca di novità) nei prossimi mesi.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A22 e Galaxy A04s

Si aggiornano in queste ore anche Samsung Galaxy A52s, Galaxy A22 e Galaxy A04s. Per tutti e tre sono in distribuzione le patch di sicurezza di agosto 2023, le ultime rilasciate dalla stessa Google. I firmware in rollout sono rispettivamente A528BXXS4EWGB, A225MUBS6CWH1 e A047MUBS4CWG1: il primo è in arrivo in diversi Paesi europei, il secondo e il terzo partono da alcuni Paesi dell’America Latina (tra cui Argentina, Brasile, Colombia e Messico).

Come già detto più su, le patch correggono un paio di vulnerabilità di livello critico, unite a una cinquantina di livello alto e moderato e a 19 SVE specifiche per i prodotti Samsung. Per il resto le novità latitano: i changelog citano soltanto miglioramenti generici di stabilità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A22 e Galaxy A04s

I suddetti aggiornamenti sono in distribuzione graduale, quindi potrebbero non essere ancora arrivati nelle vostre mani. Per controllarne la disponibilità in Italia potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.

