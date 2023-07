Negli ultimi giorni ci siamo occupati più volte di Samsung Galaxy S21 FE 2023, ossia una nuova versione dello smartphone lanciato dal colosso coreano lo scorso anno, rispetto al quale presenta alcune importanti differenze.

In India lo smartphone è adesso ufficiale e presenta le novità già emerse in queste settimane: ci riferiamo al processore Qualcomm Snapdragon 888 (in alcuni mercati, invece, la versione originale è stata lanciata con la CPU Exynos 2100), ai 256 GB di memoria di archiviazione e alla colorazione Navy Blue.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 arriva in India

Questa è la scheda tecnica del nuovo smartphone di Samsung:

display Infinity-O Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, Touch Sampling Rate in Game Mode a 240 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm)

8 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.2)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (123°, f/2.2) e teleobiettivo da 8 megapixel (f/2.4, PDAF, OIS, zoom ottico 3x)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Dual SIM (nano + nano)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

scocca resistente all’acqua (certificazione IP68)

USB Type-C audio, altoparlanti stereo, Surround sound with Dolby Atmos

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W, in modalità wireless a 15 W e Wireless power share)

Android 13 con One UI 5

dimensioni: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm

peso: 177 grammi

In India Samsung Galaxy S21 FE 2023 è disponibile in varie colorazioni (White, Lavender, Graphite, Olive e Navy Blue) ad un prezzo di 49.999 rupie (pari, al cambio, a circa 550 euro) per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archivizione.

Al momento non vi sono informazioni su una commercializzazione di questa variante dello smartphone in altri Paesi.

