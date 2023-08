Dopo un piccolo falso allarme, la beta di Android 14 e One UI 6.0 ha effettivamente debuttato su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Purtroppo la fase di test è ancora una volta riservata ad altri mercati (Germania, Stati Uniti e Corea del Sud), ma questo non significa che non possiamo comunque scoprire tutte le novità: andiamo a dare un’occhiata ai cambiamenti introdotti da Samsung nel suo nuovo sistema operativo, sia lato design sia per quanto concerne le funzionalità, con l’aiuto di tanti screenshot. Siete pronti?

Le novità Samsung della One UI 6.0 beta con Android 14

Come abbiamo già avuto modo di scoprire, i primi cambiamenti che saltano all’occhio all’interno della One UI 6.0 con Android 14 riguardano il pannello delle notifiche e soprattutto dei quick settings: quest’ultimo offre alcuni elementi più semplici da premere (anche se più spostati in alto), che si avvicinano maggiormente a quelli di Android stock, una divisione più netta tra le varie sezioni (con angoli arrotondati, ovviamente) e un corposo effetto blur per lo sfondo. Attivando l’apposita opzione, si può anche avere accesso ai quick settings con un solo swipe verso il basso nel lato destro. A livello generale Samsung ha introdotto un nuovo font, migliorato alcune funzioni per la personalizzazione dello stile, aggiunto nuovi stili per gli orologi nella schermata di blocco e nell’Always On Display (che ora possono essere personalizzati maggiormente anche nel posizionamento) e ingrandito l’immagine di profilo all’interno delle impostazioni. Durante la riproduzione musicale, le copertine degli album (se disponibili) si espandono all’intero controller. Le notifiche ora vengono visualizzate con una separazione più netta, in modo da semplificarne il riconoscimento a colpo d’occhio. Una piccola novità, ma comunque gradita: le etichette delle icone sono state riviste per restare su una singola riga, in alcuni casi grazie alla rimozione di diciture superflue (“Samsung” e “Galaxy”).

Le impostazioni non sembrano essere cambiate più di tanto, font e colori a parte, ma segnaliamo una gradita modifica: è tornato il menu dedicato alla batteria, ora non più relegato all’interno della sezione “Assistenza dispositivo”, che richiedeva qualche passaggio di troppo. Il menu consente di visualizzare un grafico dettagliato dei consumi delle varie app, l’ultima ricarica, informazioni sulla batteria, le app in sospensione, l’uso in background della batteria e non solo; offre anche l’accesso alle modalità di risparmio energetico e ai profili di prestazioni “Standard” e “Light” (che non si applicano ai giochi).

Samsung ha introdotto cambiamenti anche per quanto concerne il comparto fotografico. L’app Fotocamera è stata rivista leggermente nel design, con impostazioni per foto e video più semplici da trovare e modificare, e più opzioni per l’allineamento e il posizionamento delle filigrane (nome del modello, data e orario). Ora è possibile aggiungere alla schermata home dei widget personalizzati per le modalità di scatto, così da accedere rapidamente a varie modalità fotografiche (fotocamera posteriore e anteriore, ma anche modalità Ritratto, Pro, Video, Notturna, Slow Motion, Panorama, Hyperlapse e così via), e salvare le immagini in album a scelta.

In più è disponibile il menu “Advanced intelligence options”, che integra non solo l’attivazione di “Ottimizzatore scena”, ma anche la possibilità di scegliere tra vari “livelli” in base a preferenze su qualità e rapidità di scatto. La funzione per la scansione dei documenti è stata separata dal menu appena citato: l’eventuale scansione può avvenire in modo automatico. Con la One UI 6.0, la registrazione video offre la funzione Auto FPS per aiutare a ottenere filmati più chiari in condizioni difficili, con tre opzioni tra cui scegliere.

L’app Galleria offre una visualizzazione migliorata delle storie create automaticamente dal dispositivo, mentre l’editor integrato mette a disposizione icone più grandi e semplici da premere, suggerimenti per azioni rapide durante la modifica e opzioni spostate in un’unica schermata. Qualsiasi clip ritagliata da un’immagine può ora essere salvata come adesivo, e utilizzata successivamente per le modifiche a immagini e video. A tal proposito, gli adesivi possono essere modificati con gli strumenti di disegno, per renderli unici. Ora si può utilizzare un dito per trascinare un’immagine o un video, utilizzandone un altro per navigare tra gli album e selezionare dove spostarli.

Con la One UI 6.0 c’è un bel rinnovamento anche nel set di emoji, che ora risultano più moderne e piacevoli rispetto alle loro versioni precedenti. Sembra proprio che il produttore abbia deciso di ridisegnarle quasi tutte, donandogli un aspetto più tridimensionale e più vicino a quello utilizzato da Microsoft in Windows 11.

Non sembrano per ora esserci grandi novità nell’app Telefono, con contatti, tastierino e chiamate recenti che paiono uguali a quelli della One UI 5. Qualche cambiamento invece nell’app Meteo, che con la One UI 6 risulta più completa a livello di informazioni (fasi lunari, orari di alba e tramonto ora accompagnati da un’immagine e non solo) e offre nuovi widget. La mappa consente di visualizzare le condizioni meteorologiche di una località semplicemente toccandola. Novità pure nell’app Promemoria, con più categorie (tra cui quella dedicata ai luoghi e ai promemoria senza notifica), un maggiore ordine (per data e ora) e la possibilità di creare promemoria per l’intera giornata; il layout è stato migliorato per i promemoria con immagini e collegamenti. Ora si possono visualizzare e aggiungere promemoria nell’app Calendario senza passare dall’app Promemoria.

La schermata per la condivisione offre ora più opzioni, tra cui quella di scattare fotografie da aggiungere direttamente a un promemoria, o anche quella di condividere uno screenshot di un sito accompagnato dall’indirizzo web. Quando si condividono foto o video da qualsiasi applicazione, il sistema mostra le anteprime nella parte superiore del pannello dedicato, per dare un’ultima chance di vedere cosa si sta inviando.

Cambiamenti anche nel multitasking: invece di ridurre a icone le finestre pop-up quando si passa alla schermata delle app recenti, ora i pop-up rimangono aperti in modo da poter poi proseguire con quanto si stava facendo. Samsung Internet Browser integra la possibilità di riprodurre i suoni dei video in background (novità già spuntata a dire il vero a partire dalla versione 22.0.1.1) ed è stato migliorato per gli schermi ampi (tablet in modalità landscape o con DeX): ora l’elenco delle schede viene mostrato in due colonne in modo da poter vedere più schede sullo schermo. Passi avanti per Bixby Text Call (che sta accogliendo proprio in questi giorni la lingua italiana): con Android 14 si può personalizzare il saluto da parte dell’assistente alla risposta, ma anche passare alla funzione a chiamata già in corso.

La schermata di blocco può essere impostata in modo diverso in base alla situazione. Si può dunque optare per diversi stili e sfondi durante il lavoro, l’attività fisica, la guida e non solo. Miglioramenti anche per le routine, ancora più complete e personalizzabili, e per il widget “Suggerimenti smart” (ridisegnato e più personalizzabile). La ricerca delle applicazioni nell’app drawer offre l’accesso a opzioni aggiuntive: basta tenere premuto sulle icone delle varie app per eseguire operazioni rapide (ad esempio aggiungere un evento al calendario).

Novità infine per l’app Archivio (che raccomanda di cancellare file non necessari e fornisce consigli), la modalità aereo (se si attiva Wi-Fi o Bluetooth in modalità aereo, il sistema se lo ricorderà e lo farà automaticamente la volta successiva), la sicurezza (Auto Blocker impedisce l’installazione di app sconosciute, verifica la presenza di malware e blocca l’invio di comandi dannosi quando il dispositivo è collegato tramite cavo USB) e l’accessibilità (miglioramenti nella personalizzazione di alcuni elementi).

Queste tutte le novità finora scovate nella prima One UI 6.0 beta basata su Android 14, disponibile per la serie Samsung Galaxy S23. Con le varie build il produttore potrebbe adottare ulteriori cambiamenti e introdurre altre novità, quindi continueremo a tenere monitorata la situazione.

Come installare la One UI 6.0 beta su Samsung Galaxy S23

Come anticipato, anche quest’anno gli utenti italiani non possono aderire al programma beta della nuova One UI. Quest’ultimo è stato lanciato solamente in Germania, in Corea del Sud e negli Stati Uniti, e forse si espanderà ad altri Paesi con le prossime build. Considerando i precedenti, è molto improbabile che l’Italia possa aggiungersi, ma non è mai detta l’ultima parola. Nel caso ci seguiate da uno di questi Paesi, sappiate che installare la One UI 6.0 beta è molto semplice: se siete possessori di Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra, non dovete fare altro che aderire al test premendo sull’apposito banner all’interno dell’app Samsung Members e successivamente andare a scaricare e installare Android 14 come un normale aggiornamento software (“Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“). Il nostro consiglio è quello di eseguire prima un backup dei dati: trattandosi di una beta, potrebbero esserci problemi e instabilità.

Quando arriverà la versione stabile di Android 14 sui Samsung?

Al momento è piuttosto difficile fare una previsione, visto che Samsung non ha ancora definito una tabella di marcia. Del resto, allo stato attuale Google non ha ancora rilasciato la versione stabile di Android 14: giusto ieri è arrivata la beta 5, che dovrebbe essere l’ultima. Lo scorso anno Samsung lanciò il programma beta per Galaxy S22 più o meno nello stesso periodo, e la One UI 5.0 stabile venne rilasciata alla fine di ottobre. Ci aspettiamo tempistiche simili, con la maggior parte dei principali modelli Samsung Galaxy che potrebbero essere aggiornati entro la fine dell’anno. Qui potete trovare una prima lista sui modelli Samsung che dovrebbero essere aggiornati ad Android 14.

