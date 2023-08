Alla fine di maggio WhatsApp ha introdotto nella versione beta la possibilità di condividere lo schermo dello smartphone durante le videochiamate. Lo stesso Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha appena annunciato che la funzionalità sta arrivando per tutti gli utenti, anche quelli dotati della versione stabile dell’app.

WhatsApp integra la condivisione dello schermo nelle videochiamate

In quest’ultimo periodo, WhatsApp sta aggiungendo diverse funzionalità interessanti, che stanno rendendo sempre più completa quella che è già una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Tra queste i videomessaggi brevi, le chat vocali nei gruppi, la nuova barra inferiore e non solo. Nella maggior parte dei casi, le novità passano prima dalla versione beta, per poi approdare sul canale stabile nel giro di qualche settimana: è questo il caso della condivisione dello schermo all’interno delle videochiamate, funzione che ha debuttato a fine maggio in beta e che risulta in distribuzione in queste ore per tutti.

Grazie a quest’ultima, gli utenti possono condividere il proprio schermo in tempo reale durante una videochiamata: una funzione che potrebbe risultare molto utile per visualizzare documenti, immagini o schermate delle varie applicazioni, in modo simile a quanto può avvenire con Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e altri servizi. Utilizzare la nuova funzione sull’app mobile o desktop è semplicissimo: basta concedere i dovuti permessi a WhatsApp e premere sull’apposita icona in basso durante una videochiamata. Qui sotto una piccola anteprima sia per Android sia per iOS.

A quanto pare la novità non arriva lato server (come invece spesso capita): per vedere spuntare la funzione di condivisione schermo su WhatsApp stabile potete aggiornare l’app alla versione 23.16, in rollout proprio in queste ore sul Google Play Store. Per velocizzare, potete seguire il badge qui in basso:

