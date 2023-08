WhatsApp sta ampiamente implementando alcune novità per l’interfaccia dell’app con l’obiettivo di abbracciare il design Material Design 3 di Google. Questi miglioramenti includono pulsanti di azione mobili ridisegnati, nuovi interruttori e avvisi, menu rinnovati e altro.

Il team di WhatsApp sta rilasciando la nuova interfaccia a un numero sempre crescente di beta tester e con l’ultimo aggiornamento 2.23.16.17 di WhatsApp beta per Android la nuova barra in basso è ora ampiamente disponibile.

La configurazione più aggiornata per la barra di navigazione in basso include le schede chat, stato, comunità e chiamate, inoltre la scheda delle chat e il pulsante di azione mobile sono stati ridisegnati in modo da rappresentare una bolla di messaggio in arrivo, come già emerso in precedenza.

Tuttavia vale la pena notare che per qualche motivo anche questo aggiornamento comporta la perdita della possibilità di scorrere tra le schede recentemente introdotta e non è detto che questa funzionalità tornerà disponibile.

L’interfaccia ottimizzata che include la barra di navigazione in basso ora è disponibile per la maggior parte di beta tester che installano l’ultima beta di WhatsApp tramite Google Play Store e verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti nei prossimi giorni.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

