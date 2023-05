WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, continua a evolvere con nuove funzionalità destinate a migliorare l’esperienza degli utenti. Dopo aver introdotto modifiche al colore delle chiamate perse nella versione beta 2.23.10.4, WhatsApp continua a lavorare per migliorare l’esperienza delle chiamate vocali e video. Con l’ultimo aggiornamento, attualmente in fase di test per i beta tester, è stata introdotta una funzionalità molto attesa: la condivisione dello schermo durante le videochiamate.

Questo significa che gli utenti potranno visualizzare e condividere il proprio schermo in tempo reale durante una chiamata, consentendo di mostrare presentazioni, foto, video e altro ancora. Questa nuova caratteristica promette di essere utile per scopi lavorativi, educativi o semplicemente per condividere contenuti con amici e familiari. Scopriamo insieme questa e altre interessanti novità introdotte con l’ultimo aggiornamento.

Le novità della versione 2.23.11.19 di WhatsApp Beta per Android

Come annunciato in apertura, il recente aggiornamento 2.23.11.19 di WhatsApp, distribuito attraverso il Google Play Beta Program, ha introdotto l’attesa funzionalità che permette la condivisione dello schermo durante le videochiamate. Questa caratteristica, già presente in altre app come Skype, Zoom o Google Meet, permette agli utenti di mostrare in tempo reale tutto ciò che viene visualizzato sul proprio schermo durante una chiamata. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore sforzo da parte del team di sviluppo dell’applicazione di messaggistica istantanea volto a migliorare l’esperienza delle chiamate vocali e video.

I beta tester hanno già accesso a questa funzione e possono provarla semplicemente toccando l’apposita icona presente tra le varie opzioni disponibili durante una chiamata. Una volta abilitata, è possibile registrare e condividere con il destinatario tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo. Per avere un’idea più chiara della schermata in oggetto, inseriamo uno screenshot che mostra esattamente quanto abbiamo descritto.

È fondamentale tenere presente che, poiché si tratta ancora di una funzione in fase beta, ci sono alcune limitazioni che è importante conoscere:

innanzitutto, la possibilità di condividere lo schermo durante una videochiamata potrebbe non essere disponibile su versioni obsolete di Android. È quindi consigliabile utilizzare una versione aggiornata del sistema operativo affinché sia garantita la piena compatibilità;

inoltre, è importante notare che questa funzionalità potrebbe presentare alcune difficoltà durante chiamate di gruppo di grandi dimensioni. La stabilità e le prestazioni potrebbero essere influenzate quando si condivide lo schermo in una chiamata con un elevato numero di partecipanti, pertanto si consiglia di testare la funzione in situazioni di chiamata di gruppo più ridotte per garantire un’esperienza ottimale;

infine, affinché il destinatario possa visualizzare correttamente il contenuto condiviso dello schermo, è fondamentale che entrambi utilizzino una versione aggiornata di WhatsApp. Verificare che entrambe le parti abbiano installato la versione più recente dell’applicazione è un passaggio essenziale che contribuisce a garantire la piena compatibilità e il corretto funzionamento dell’opzione di condivisione dello schermo.

L’aggiornamento 2.23.11.19 introduce anche alcuni piccoli cambiamenti grafici in linea con quanto riportato nei giorni scorsi. In particolare, sono state notate modifiche nella barra di navigazione inferiore, con schede disposte in un ordine non ancora definitivo. Alcuni utenti potrebbero vedere le schede della barra di navigazione inferiore nel seguente ordine: Chat, Chiamate, Comunità e Stato; tuttavia è probabile che questi cambiamenti siano ancora in fase di test e che l’ordine definitivo delle schede possa cambiare nelle prossime versioni.

Per il momento queste nuove funzionalità sono disponibili solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Come di consueto, è lecito aspettarsi un rilascio graduale a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

