Nemmeno l’estate riesce a fermare il team di sviluppatori di WhatsApp, che continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, con l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app di messaggistica dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.23.16.19.

In WhatsApp Beta arrivano le chat vocali

Nei mesi scorsi è emerso che tra le funzionalità in lavorazione per i gruppi vi era anche quella chiamata chat audio, che con la versione 2.23.16.19 beta viene messa a disposizione di alcuni utenti con il nome di chat vocali.

Una nuova icona a forma di onda vocale potrebbe essere visibile all’interno di una chat di gruppo nel caso in cui la funzione sia abilitata per l’account e compatibile con il gruppo. Se si tocca questa icona, si avvia automaticamente la chat vocale e appare un’interfaccia dedicata e chiunque nella chat di gruppo può unirsi ad essa in qualsiasi momento e iniziare a parlare (se la chat vocale rimane vuota, terminerà automaticamente dopo 60 minuti se nessuno si unisce).

Le chat vocali sono accessibili solo a determinati gruppi (potrebbero essere disponibili in gruppi con più di 32 partecipanti) e il loro principale vantaggio è rappresentato dalla possibilità di avviare una chiamata senza far squillare il telefono di ciascun partecipante al gruppo (tutti comunque riceveranno una notifica push silenziosa quando viene creata una nuova chat vocale nei propri gruppi e l’icona del gruppo mostrerà una piccola miniatura che rappresenta una chat vocale all’interno dell’elenco delle chat).

La funzionalità, inoltre, è protetta dalla crittografia end-to-end e ciò significa che solo i partecipanti possono ascoltare il contenuto.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.16.19 beta la trovate qui.

