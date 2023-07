Google Pixel Tablet è il primo tablet della famiglia Pixel, nonché il dispositivo che segna il ritorno del colosso di Mountain View in questo settore — dimostrando concretamente la volontà di guidarne il rilancio e la crescita — e da oggi ha un motivo in più per farsi scegliere, specialmente dagli utenti più smaliziati: il tablet di Google entra ufficialmente nella lista dei dispositivi supportati dalla LineageOS, aprendosi così al sempre interessante mondo del modding.

Google Pixel Tablet e LineageOS: finalmente insieme

Google Pixel Tablet è già di per sé un tablet piuttosto particolare, visto che il produttore californiano lo ha abbinato di default alla Wireless Charging Dock, presentandolo come un dispositivo progettato per l’intrattenimento, ma anche per fare da punto di riferimento della smart home. Insomma, un dispositivo che nasce come un ibrido tra un tablet e uno smart display incarna già perfettamente il concetto di flessibilità, ma adesso lo fa un pochino in più anche dal punto di vista software: gli utenti più smaliziati e gli appassionati di modding gradiranno sapere che Google Pixel Tablet è ufficialmente supportato dalla LineageOS, ovvero una delle principali custom ROM in circolazione.

Nel momento in cui scriviamo, la ROM è già pronta per essere scaricata ed installata a bordo del primo tablet della serie Pixel, pertanto è bene precisare che le build dedicate a “tangorpro” sono basate sulla versione LineageOS 20 (Android 13) e offrono accesso a maggiori possibilità di personalizzazione del dispositivo e ad alcune funzioni aggiuntive come lo sblocco tramite PIN che cambia l’ordine dei numeri ad ogni sblocco, per un livello di sicurezza extra. Per maggiori dettagli sulla ROM in discorso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Sappiate che la stessa versione è disponibile da parecchi mesi per le ultime due generazioni di smartphone Pixel.

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, è doveroso un caveat: la dock e la “Hub Mode” sono alcune delle chicche di Pixel Tablet e sono legate al software di Google, dunque potrebbero non funzionare con la ROM modificata. Insomma, la vera ragione per esultare a questa notizia è legata al futuro del dispositivo: in genere, LineageOS garantisce un supporto più lungo rispetto alla casa madre, dunque la disponibilità della custom ROM potrebbe prolungare la vita anche di Google Pixel Tablet (che pure è arrivato sul mercato da pochissimo).

Per maggiori dettagli e per le istruzioni su come procedere, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata:

LineageOS disponibile per Google Pixel Tablet

