Quest’anno, sfruttando il palcoscenico dell’annuale evento Google I/O, il colosso di Mountain View ha presentato al mondo il suo primo smartphone pieghevole, lanciandosi in un settore ancora inedito per l’azienda. Google Pixel Fold è attualmente disponibile solo in alcuni mercati e, nonostante abbia ricevuto giudizi contrastanti, sembra che l’azienda non abbia intenzione di limitarsi a questo unico dispositivo nel settore dei pieghevoli.

Stando infatti a quanto riportato da Digitimes, la società sarebbe al lavoro su un altro dispositivo pieghevole, dalle dimensioni molto più generose; vediamo qualche dettaglio.

Google sarebbe al lavoro su un tablet pieghevole da presentare al prossimo Google I/O

Come anticipato in apertura, sembra che Google possa avere piani molto più ambiziosi di quelli inizialmente ipotizzati nel settore dei dispositivi pieghevoli, pare infatti che il colosso sia al lavoro su un nuovo tablet pieghevole, con l’intenzione di presentarlo al mondo al prossimo Google I/O atteso per il 2024.

L’indiscrezione trapelata cita “fonti della catena di approvvigionamento a monte”, che dichiarano di aver lavorato negli ultimi anni non solo con Google, ma anche con Apple per lo sviluppo di dispositivi pieghevoli mai arrivati sul mercato.

Per quanto riguarda la società di Cupertino, le voci su presunti iPhone pieghevoli circolano già da tempo e, più di recente, si è iniziato a parlare anche di presunti laptop dotati di display pieghevoli.

Tornando a Google, l’azienda non sarebbe la prima a lanciare sul mercato un dispositivo dalle dimensioni generose e dotato di display pieghevole, ASUS e Lenovo ad esempio hanno già tra le fila dei propri dispositivi dei notebook con questo fattore di forma; questi dispositivi possono essere utilizzati come un normale laptop quando sono parzialmente piegati e abbinati a una tastiera magnetica, ma possono anche essere utilizzati come monitor quando sono completamente aperti.

Insomma, qualora le voci odierne venissero confermate, nei prossimi mesi inizieranno sicuramente a circolare molte più indiscrezioni circa il futuro presunto tablet pieghevole di Google, non ci resta che attendere con pazienza per saperne di più.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Fold rende omaggio all’Hip Hop con un’edizione limitata