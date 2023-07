Google Calendar è un servizio e un’app che la società di Mountain View ha preparato per la gestione degli appuntamenti, degli eventi e, in generale, di tutto ciò che bisogna tenere a mente nella propria vita privata o lavorativa. A breve il calendario di Google riceverà un utile aggiornamento che riguarda le attività.

In pratica Google ha rimosso i promemoria da Google Calendar e da Google Assistant a favore delle attività che possono essere create in entrambe le app, all’interno delle quali vengono visualizzate, oltre che in Google Tasks.

Una nuova opzione nelle impostazioni di Google Calendar per Android consentirà di visualizzare o meno le attività completate, offrendo all’utente la possibilità di ottenere una visualizzazione più pulita.

Al momento questa nuova funzionalità è accessibile solo attivando uno specifico flag, ma è probabile che verrà rilasciata ufficialmente a breve.

Negli ultimi tempi Google Calendar ha ricevuto alcuni cambiamenti di grande impatto sull’esperienza d’uso quotidiana degli utenti, dalla migrazione dei promemoria in Tasks alle ottimizzazioni per tablet e pieghevoli, fino alle novità improntate alla produttività per i clienti Google Workspace.

