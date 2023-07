Negli ultimi tempi, si è parlato a più riprese di Google Calendar per l’introduzione di alcuni cambiamenti di grande impatto sull’esperienza d’uso quotidiana degli utenti — dalla migrazione dei promemoria in Tasks alle ottimizzazioni per tablet e pieghevoli, fino alle novità improntate alla produttività per i clienti Google Workspace —, quest’oggi invece parliamo di un rinnovamento lungamente atteso che rende l’app più coerente con la grafica più recente di Android: i widget in Material You sono finalmente ufficiali.

I widget in Material You di Google Calendar

Il processo di aggiornamento dell’applicazione Google Calendar secondo i canoni stilistici del Material You va avanti già da qualche anno e con i widget viene finalmente aggiunto un tassello fondamentale. I più attenti di voi ricorderanno forse che i primi assaggi erano arrivati già nel 2021, quando anche per i widget di quest’app era stato implementato il sistema di temi dinamici. A seguire, Google fornito altre anticipazioni e poco più di un mese fa vi avevamo mostrato i “veri” widget Material You di Google Calendar. Adesso sono stati annunciati ufficialmente.

New look, same #GoogleCalendar. Check out the new design of our Android widget! 👇 pic.twitter.com/fwpxIC66Br — Google Calendar (@googlecalendar) July 11, 2023

Il widget Programma di Calendar nella sua forma più ristretta rimane, ma il mese in corso non compare più nella barra dell’app: in alto a sinistra vediamo giorno e data, subito sotto gli impegni della giornata; anche le linee di separazione tra una settimana e l’altra sono sparite; in alto a destra, in posizione di maggiore rilievo, c’è il tasto FAB — dall’aspetto simile a quelli analoghi già visti in altre app di Google convertite al Material You — per aggiungere nuovi impegni.

Va detto che è sufficiente un lieve ingrandimento del widget per riottenere il mese corrente nella barra in alto e, contestualmente, scorgere altri ritocchi: in questa versione, il widget vede il classico tasto M3 rivistato in stile Material You e spostato nell’angolo in alto a destra, con le frecce per muoversi in avanti e indietro alla sua sinistra. Il confronto con la preview del 2021 evidenzia un diverso utilizzo degli spazi.

Come aggiornare Google Calendar per Android

La versione più aggiornata di Google Calendar per Android è comodamente scaribile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante, tuttavia ciò non vi garantirà l’ottenimento dei nuovi widget in Material You, in quanto la loro attivazione sta avvenendo lato server e ancora non si registrano avvistamenti.

