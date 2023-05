I grandi protagonisti del Google I/O 2023, che ha preso il via oggi a Mountain View, California, sono stati senza dubbio Pixel Fold e Pixel Tablet senza nulla togliere al medio gamma Pixel 7a. Con uno schermo più largo, anche il sistema operativo si trova ad avere più spazio da utilizzare per visualizzare le informazioni, e per questo Google sta introducendo alcune novità dedicate proprio a questi dispositivi.

Fin dalla sua nascita Android è stato pensato come un sistema flessibile, in grado di adattarsi a diversi dispositivi con schermi più o meno grandi, ma negli ultimi due anni Google si è concentrata maggiormente sullo sviluppo di una esperienza pensata espressamente per tablet e pieghevoli. Android 12L è stata la prima versione nata con questo scopo e con Android 13 sono continuate le novità in questo senso.

In occasione dell’evento dedicato agli sviluppatori, il colosso californiano ha annunciato che oltre 50 applicazioni Google sono state aggiornate per consentire di ottenere il massimo dalle maggiori dimensioni dello schermo. E lo sviluppo ha coinvolto anche sviluppatori di terze parti, per essere sicuri che l’esperienza fosse sempre fluida e visivamente appagante, senza peggiorare l’usabilità.

Vediamo cinque esempi che chiariscono in maniera lampante come le cose cambino, sia con i pieghevoli dove l’esperienza è particolare, sia sui tablet che non dovranno più accontentarsi di versioni ingrandite delle controparti per smartphone.

Google Calendar

L’app di Google per la gestione del calendario sta ricevendo un nuovo layout realmente adattivo, in grado di mostrare una maggiore quantità di informazioni sugli schermi più larghi. Il nuovo layout permette di visualizzare il calendario mensile a sinistra e i dettagli di ogni evento sulla destra, come una vera agenda, mentre la nuova barra di navigazione nella parte alta semplifica il passaggio tra le varie viste. Google ha inoltre curato in maniera impeccabile la transizione di Google Calendar dallo schermo esterno a quello interno, rendendola decisamente fluida.

YouTube Music

Non è da meno YouTube Music, che mostra i testi e altri contenuti correlati a fianco dei controlli multimediali, per fornire un; esperienza d’uso ancor più immersiva rispetto al passato. Il layout a due colonne si rivela particolarmente azzeccato nell’ascolto delle playlist, permettendo di modificare l’ordine di ascolto in qualsiasi momento.

Il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi risoluzione e fattore di forma di tablet e pieghevoli, garantendovi la miglior esperienza d’uso su ciascuno di essi.

Calm

Calm ha pensato di adottare uno schema di navigazione verticale, così da ridurre lo scrolling sugli schermi più grandi e da migliorare l’ergonomia, visto che solitamente tablet e pieghevoli vengono tenuti dai bordi laterali, a differenza di quanto accade con gli smartphone. Anche l’interfaccia di Calm si trasformerà automaticamente nel passaggio dallo schermo esterno a quello interno al momento dell’apertura.

Candy Crush Soda Saga

Anche i giochi potranno godere della maggior attenzione agli schermi ampi e Candy Crush Soda Saga ne è un chiaro esempio. La nuova interfaccia, che cambia utilizzando il dispositivo in modalità verticale o orizzontale, utilizza lo spazio aggiuntivo per visualizzare in maniera più chiara punteggi, livelli e altri dati di gioco.

Peloton

Anche Peloton si adegua agli schermi di tablet e pieghevoli, dispositivi sui quali è più facile che venga utilizzato. è ad esempio possibile utilizzare un pieghevole in formato tabletop, simile quindi a un notebook, per poter seguire una lezione appoggiando il dispositivo su un tavolo o un’altra superficie. E nella parte bassa dello schermo saranno visualizzati i dati relativi alla salute, aggiornati in tempo reale.

Google Meteo

L’applicazione dedicata alle previsioni del tempo, di cui è stato avvistato un redesign pochi giorni fa, potrà presto contare su una versione ottimizzata per i tablet (e per i pieghevoli). Le città salvate saranno visualizzate sulla barra laterale, con i dettagli mostrati sul lato sinistro insieme a schede affiancate.

Delle novità legate al Play Store, decisamente sostanziose, vi parliamo invece in un articolo dedicato sulle nostre pagine.