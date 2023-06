La scorsa settimana il team di Google ha deciso di dare un’accelerata al processo di migrazione dei promemoria di Google Assistant in Google Tasks e adesso il colosso di Mountain View è pronto per lo step successivo.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, Google ha annunciato di avere dato il via alla procedura di migrazione automatica dei promemoria di Google Calendar e Google Assistant in Google Tasks.

La migrazione automatica in Google Tasks è iniziata

Così come viene messo in evidenza dal team di sviluppatori di Google, alla base della decisione di operare tale migrazione vi è l’obiettivo di creare un’unica esperienza per la gestione delle cose da fare e nelle ultime settimane gli utenti di Google Workspace hanno avuto l’opportunità di eseguire volontariamente la migrazione dei loro promemoria.

Ebbene, per gli utenti Google Workspace che non hanno ancora compiuto tale passo, a partire da oggi sarà il colosso di Mountain View a procedere in modo automatico.

Queste sono le indicazioni che Google dà agli amministratori:

Verifica che il servizio Tasks sia ATTIVO per la tua organizzazione. Se il servizio Tasks è disattivato, i dati di Promemoria non verranno migrati in Tasks e l’eliminazione dei dati di Promemoria verrà avviata dopo il 22 giugno 2023.

Consenti alla tua organizzazione di utilizzare Google Takeout, nel caso in cui i tuoi utenti desiderino esportare i promemoria dell’assistente e del calendario.

Se i tuoi utenti finali vogliono utilizzare l’assistente per gestire le attività dopo la migrazione, devi modificare le impostazioni per gli utenti della Ricerca e dell’assistente e attivare l’accesso ai dati di Workspace.

Per quanto riguarda gli utenti con Google Account personale, per coloro che non hanno già effettuato la migrazione dei promemoria dell’Assistente e del Calendario la procedura automatica inizierà nel corso di questo mese. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori indicazioni.

