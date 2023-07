Nel panorama Android, Samsung è diventato il produttore più virtuoso per quanto riguarda gli aggiornamenti software, superando addirittura Google.

Il colosso sudcoreano negli ultimi anni ha via via migliorato il supporto software per i suoi smartphone e tablet fino a includere quattro anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo Android per la maggior parte dei suoi dispositivi, anche di fascia economica.

Per alcuni dispositivi Samsung lanciati con Android 11 e tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, Android 14 sarà la terza e ultima importante versione che riceveranno, dopodiché riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza e uno o due aggiornamenti minori della One UI.

I dispositivi Samsung per i quali Android 14 è il terzo e ultimo aggiornamento sono Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G, Galaxy A72 e Galaxy Tab S7 FE.

Non sono inclusi i dispositivi che non supereranno Android 14 poché sono stati lanciati con Android 12 e non sono idonei né per la politica di tre anni né per quella di quattro anni.

Nel frattempo i fan del brand coreano attendono con ansia la possibilità di mettere le mani sulla nuova versione dell’interfaccia proprietaria One UI 6 basata su Android 14 e che dovrebbe essere rilasciata in forma stabile in autunno. Ecco qualche nuovo dettaglio.

