Threads, il rivale di Twitter che sarà parte integrante dell’esperienza Instagram, è ormai pronto per il lancio ufficiale, ma sembra che il nuovo social di Meta non sarà disponibile in Europa da domani come per gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il motivo sarebbe collegato al trattamento delle informazioni personali degli utenti.

Irish Independent riporta di aver ascoltato un portavoce della commissione irlandese per la protezione dei dati, il quale ha riferito ufficiosamente che l’app non sarà rilasciata nell’Unione Europea, mentre sarà disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Essendo parte integrante dell’esperienza Instagram, Threads è stato progettato per importare da quest’ultimo i dati collegati all’identità degli utenti, infatti le informazioni raccolte da Threads coincidono con quelle raccolte da Instagram, come si vede dagli screenshot delle due app.

Vale la pena ricordare che Meta non è nuova a situazioni del genere. A maggio l’azienda di Mark Zuckerberg ha incassato una sanzione record da 1,2 miliardi di euro emanata proprio dall’autorità irlandese per violazione delle regole sulla privacy.

Il mancato lancio di Threads in Europa, almeno per quanto riguarda l’immediato, potrebbe quindi essere collegato a questa recente multa, in quanto è probabile che anche i dati personali raccolti dal nuovo social verranno custoditi su server situati negli Stati Uniti.

