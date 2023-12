Threads ha debuttato ormai da qualche mese, ma ancora non è possibile installarlo in Italia e nel resto d’Europa (Regno Unito escluso). Se siete interessati al nuovo social firmato Instagram ci sono buone notizie per voi: sul sito ufficiale è spuntato un conto alla rovescia per il lancio europeo, e manca veramente poco all’uscita.

Threads vicinissimo al lancio in Europa: ecco la data ufficiale grazie al conto alla rovescia

Threads è stato lanciato la scorsa estate, ma da noi ancora non è arrivato in modo ufficiale, nonostante inizialmente fosse possibile aggirare il “blocco” in qualche modo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un nuovo social sviluppato dal team di Instagram (e quindi Meta) pensato per post di testo con un massimo di 500 caratteri, oltre che per condividere foto e video della durata massima di cinque minuti. In pratica, parliamo di un diretto rivale di Twitter, ora X.

Essendo l’app strettamente legata a Instagram, gli utenti possono accedere con il proprio nome utente di Instagram e seguire facilmente le stesse persone su entrambe le piattaforme. Dopo un avvio “ufficioso”, Meta ha bloccato Threads in Europa: l’app non è mai sbarcata ufficialmente nel vecchio Continente, ma attraverso l’installazione manuale è stato possibile utilizzarla per qualche giorno, fino al blocco deciso dall’azienda. Il motivo è legato al Digital Markets Act approvato nel luglio 2022 dal Parlamento Europeo ed entrato in vigore nel novembre del 2022. Più nel dettaglio, Meta va a combinare i dati di Threads con quelli di Instagram, e pur rispettando il GDPR, la piattaforma dovrebbe chiedere agli utenti il consenso per potere combinare i dati provenienti da diverse piattaforme.

A quanto pare Meta deve avere risolto la questione “burocratica”, perché mancano solo pochi giorni al debutto ufficiale di Threads in Europa. Sul sito ufficiale è infatti disponibile un conto alla rovescia, che svela un lancio per le 12:00 di giovedì 14 dicembre 2023. Il countdown viene mostrato a tutti gli utenti (su desktop e mobile), anche a quelli che la scorsa estate erano riusciti a utilizzare l’app per qualche giorno prima del definitivo blocco.

Se volete dare uno sguardo al conto alla rovescia non vi resta che recarvi sul sito ufficiale threads.net. State aspettando l’arrivo in Europa e in Italia di Threads? Fateci sapere la vostra.

